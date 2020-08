¿A jugar en el Eje Cafetero? La Liga colombiana podría reiniciarse en esa zona del país

Juan Carlos Pamo

Aunque no se ha dicho la última palabra y pese a que los directivos, en su última reunión, dieron a entender que el torneo se seguiría jugando como hasta ahora se ha hecho, es decir, con viajes de los equipos a las diferentes ciudades, todo parece indicar que la opción de continuarlo en una región gana más terreno.



Por lo menos eso es lo que piensa el Gobierno, que a través de su ministro de Deporte, Ernesto Lucena, considera poco conveniente permitir que los clubes se desplacen por todo el país para cumplir con sus compromisos.



"Veo difícil que de aquí a un mes vayamos a tener esa aprobación no solo del Gobierno, sino de los alcaldes municipales diciendo que se pueden tener esos vuelos entre un lado y otro y que cada equipo pueda tener su sede", señaló Lucena.



Agregó que "estamos viendo la forma de poder tener a los equipos en una misma región cercana donde la curva epidemiológica no esté muy alta y podamos desarrollar un torneo con muchísima calma, con todos los protocolos y sin tener a los jugadores viajando por todo el país".



Esa posición, sin duda, le quita peso a la idea de los dirigentes de jugar como si nada sucediera, desplazando planteles de más de 20 personas de una ciudad a otra, lo que podría aumentar el riesgo de contagio.

El Eje Cafetero gana terreno

El pico de la pandemia en diferentes regiones, comparado con lo que hoy muestra el Eje Cafetero, hace pensar que Manizales, Pereira y Armenia tendrían la delantera para acoger el fútbol colombiano en lo que resta de la temporada.



Después de Bogotá, Atlántico aparece como el departamento con más casos de coronavirus (53.131), seguido de Antioquia con 35.746 y Valle con 25.628.



De los del Eje Cafetero, Risaralda solo tiene 1.803 casos, Caldas presenta 989 y Quindío 364.



Estas cifras, bajas en comparación con otras regiones, hacen que el Gobierno piense en esta zona como la ideal para la reanudación del fútbol.



"En el Eje Cafetero sigue firme la intención de recibir la Liga; incluso estamos a la espera de una visita de la Federación Colombiana de Fútbol para adelantar pasos en ese sentido", señaló Fernando Pérez, quien hasta la semana pasada fue gerente del Instituto de Deportes de Armenia.



Por su parte Andrés Marín, del Inder Manizales, aseguró que "ya se hizo una reunión para ese objetivo, pero no han definido nada, así como tampoco han llegado los protocolos".



Entre tanto el alcalde de Pereira, Carlos Maya, ya había solicitado esa sede al afirmar hace unos días que "vamos a tener la disposición de nuestra ciudad. Tenemos un excelente estadio y unas instalaciones maravillosas que habíamos retocado para el Torneo Preolímpico y están ávidas de recibir a todos los futbolistas".



Oswaldo Hernández, editor de Deportes de La Patria de Manizales, considera que aunque el reinicio de la Liga en esa zona del país traería reactivación económica, hay que ser prudentes con el tema del coronavirus.



"Sin duda que la llegada de la Liga al Eje Cafetero suena muy bien, por la reactivación económica. Con ella habría actividad para hoteles, transporte, restaurantes y otros más, sectores que están sufriendo. Sin embargo, falta tiempo y hay que ser prudentes. Si la pandemia lo permite, que llegue, pero no puede ser una imposición, como se está planteando hoy", señaló el comunicador.

No todos quieren una sede

Mientras los dirigentes del Eje Cafetero hacen cuentas alegres para recibir el fútbol colombiano, hay jugadores a los que no les gustaría concentrarse en una sola sede por lo difícil que es estar alejados tanto tiempo de la familia, y encerrados en un hotel.



"A mí me incomoda demasiado concentrar, y se lo he manifestado muchísimas veces al médico, no es porque no quiera, sino porque no me gusta; uno como jugador profesional debe cuidarse. Se habla del confinamiento, venimos de cuatro meses de estar encerrados y ya estábamos incómodos. Y si salís de un confinamiento, vas a entrenarte a Pance, ¿y dentro de un mes te toca irte a meter tres meses más a un hotel? no lo aguantaría", dijo el capitán del Deportivo Cali, Juan Camilo Angulo.



Señaló que "me gustaría que cada uno jugara en su sede y lógicamente tomar los cuidados que se deben tener, como se están jugando las ligas de todo el mundo, excepto Estados Unidos, por los efectos de la pandemia y porque allá los viajes son muy largos".



Esta semana que inicia será crucial para ir definiendo un punto clave en el camino del regreso del fútbol.

Datos

Bogotá tiene 104.656 casos de coronavirus en su población, siendo la zona más afectada por la pandemia.



La alta cifra de contagiados en Antioquia y Valle hace difícil que estas dos regiones sean tenidas en cuenta para el reinicio de la Liga.



Sin embargo, como hecho contradictorio está el que Cali haya sido escogida como sede para la Liga Profesional de Baloncesto que iniciará en octubre.



Algunos directivos mantiene la idea de reiniciar la Liga viajando a las diferentes ciudades, pero contratando vuelos Chárter.



Eso ayudaría a minimizar los riesgos de contagio, pero el Gobierno ve difícil aprobar ese sistema por la cantidad de personas que viajarían de una ciudad a otra.