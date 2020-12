¡A descansar y esperar! Reinaldo Rueda llegó a Cali para pasar su período de vacaciones

Francisco Henao

Reinaldo Rueda arribó este viernes a Cali para pasar el periodo de vacaciones al lado de su familia.



En el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón el técnico no quiso dar declaraciones sobre su sonado paso a la Selección Colombia, y optó por el silencio antes de abordar un vehículo que lo llevaría a su residencia en el sur de la capital del Valle.



Rueda arribó al mediodía al aeropuerto ElDorado de Bogotá, donde también advirtió que no hablaría con la prensa.



Pasajeros que venían en el mismo avión del técnico, procedente de Santiago de Chile, aseguraron que Rueda no aceptó tomarse fotos.



El técnico, que aún tiene vínculo con Chile, estaría adelantando negociaciones con la Federación Colombiana de Fútbol a través de su empresario Ramy Abbas, para vincularse a la Selección Colombia como sustituto de Carlos Queiroz.