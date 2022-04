Francisco Sanclemente fue tercero y ocupó el podio en la maratón de París

Cerca de 40.000 participantes se dieron cita en todas las categorías en la Maratón de Paris, competencia que se disputó este domingo y que se ha convertido en una de las más importantes y relevantes de Europa no solo por la cantidad de participantes, sino también por la calidad de su circuito.



Sonó el pistoletazo y los 3° grados de temperatura se empezaron a sentir en los competidores, entre ellos el atleta vallecaucano Francisco Sanclemente, quien por segunda vez logró conseguir podio, ocupando el tercer lugar en la categoría de sillas atléticas, con un tiempo de 01:48:01, detrás del español Jordi Madera Jiménez y el francés Julien Casoli.



Posterior a la prueba en suelo europeo, el cronograma para el atleta colombiano patrocinado por el Grupo Argos tendrá lugar el próximo 18 de junio donde correrá la Grandmas Marathon, en Duluth, Minesota; allí espera poder mejorar el récord Suramericano de Maratón, que el mismo ostenta.



Respecto al resultado el atleta refirió:

“Ocupar el tercer lugar en una las maratones más grandes de Europa, con todos los rivales que había en ella, es demasiado significativo para mí, es algo con lo cual me siento muy feliz porque me estoy adaptando a una nueva silla de atletismo y venía con problemas en mi mano derecha producto de esta misma adaptación.



"Además ya en la carrera tuve problemas con la rueda izquierda de la silla. Aún así venir aquí y, que aunque no tengas el mejor rendimiento las cosas se den a tu favor justifica todo el esfuerzo en el entrenamiento, y sobre todo el costo de la templanza para soportar los momentos complicados. Le doy gracias y le dedico todo esto a todas esas personas y empresas que me apoyan, que creen en mí y por supuesto que me suman día a día”, concluyó Francisco.