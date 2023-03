Francesco Bagnaia ganó el primer 'esprint' antes del tradicional Gran Premio de Portugal

El actual campeón del mundo, Francesco Bagnaia, entró en la historia al ganar el primer 'esprint', modalidad introducida para dar más emoción a los grandes premios, terminando por delante de Martín y Márquez.



Gracias a esta victoria, el italiano de Ducati se hace de forma provisional con el liderato del Mundial, antes del tradicional Gran Premio que se disputa el domingo en Portugal, el primero de una temporada récord de 21 carreras.



Tras partir en la pole position del 'esprint' Márquez no resistió el asalto de las dos Ducati, que salieron justo detrás de él.



"Gasté mucha energía. Solo son doce vueltas, pero hemos hecho un trabajo extraordinario hoy. Mañana es la carrera más importante del fin de semana. Esa será más difícil", señaló el piloto español de Honda.



Este primer 'esprint' estuvo también marcado por el violento choque entre los italianos Enea Bastianini (Ducati) y Luca Marini (Ducati-VR46). El primero tuvo que ser conducido al centro médico, debido a dolores en el brazo derecho.



Bastianini sufre una fractura en un omoplato y no podrá competir el domingo. Es un golpe duro para el italiano, que se perderá su primera carrera con una Ducati de fábrica. Tampoco podrá competir la próxima semana en el GP de Argentina.



Quartararo, décimo en esta nueva modalidad, se mostró muy crítico: "Es demasiado peligroso, no me gusta nada. Es peligroso si no eres agresivo, pierdes plazas, es como la jungla. No vamos en coches, donde es mucho más seguro y los contactos son menos problemáticos".



Disputados cada víspera del Gran Premio, los 'esprints' representan el equivalente, en distancia, a la mitad de la carrera principal del domingo.



Esta carrera esprint ofrece también hasta doce puntos suplementarios en el campeonato, además de los 25 atribuidos el día siguiente al vencedor del Gran Premio.