Falleció Gantcho Karouskov, artífice del oro de María Isabel Urrutia en los Olímpicos de Sidney

Gantcho Karouskov, un búlgaro que se radicó en Colombia durante muchos años para entrenar y pulir a los pesistas nacionales, falleció en su país a los 98 años de edad.



Karouskov escogió a Cali como su sede en la década del 90, comenzando un trabajo con los pesistas que ya mostraban su potencial en los diferentes certámenes nacionales.



Lo hecho en la capital del Valle le valió para ser designado entrenador de la Selección Colombia de pesas en diferentes categorías y durante varios años.



Su logro más importante como entrenador de Colombia, además de varios primeros lugares en certámenes internacionales y de triunfos en las diferentes etapas del ciclo olímpico, sin duda fue la medalla de oro alcanzada por María Isabel Urrutia, la primera de ese valor para el país, en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000.



La ganadora de la presea dorada en levantamiento de pesas, categoría 75 kilogramos, le dio mérito al entonces entrenador búlgaro.



"Sin duda alguna fue un éxito mío y de él. Gantcho era un hombre duro, bravo, obstinado, él nunca quería ser protagonista, se dedicaba a su trabajo. Con él las cosas no eran fáciles, pero si uno hacía lo que te decía, los resultados se veían. Si no, no hubiera logrado la medalla. Me enseñó cosas de la vida, responsabilidades, valores, cultura general, comportamiento y a ahorrar para la vejez", dijo en su momento Urrutia.



El búlgaro también logró con Diego Salazar una medalla de plata en los Olímpicos de Beijing 2008.



Después de varios años, y con una relación ya desgastada por discrepancias con los dirigentes de la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas,Karouskov dejó de ser el entrenador nacional y se marchó del país.



Antes de volver a su Bulgaria natal, estuvo como entrenador en Perú y en otros países.