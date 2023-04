"Estoy decepcionado”: 'Tiger' Woods se retiró del Masters de Augusta por una lesión

El golfista estadounidense 'Tiger' Woods, cinco veces ganador del Masters de Augusta, se retiró este domingo por lesión poco antes de que comenzara la jornada decisiva de este emblemático torneo de Grand Slam.



"Estoy decepcionado por tener que retirarme esta mañana debido a que se ha vuelto a agravar mi fascitis plantar", dijo el astro en Twitter poco después de que los organizadores avanzaran su decisión.



"Gracias a los aficionados y al Masters que me han mostrado tanto amor y apoyo. ¡Buena suerte a los jugadores hoy!", agregó.



Woods, a quien le esperaba el domingo una maratónica jornada de 29 hoyos para concluir el Masters, no pudo participar en noviembre en el Hero World Challenge de Bahamas por una fascitis plantar en el pie derecho.



El californiano, que compite con las secuelas de su accidente automovilístico de 2021, solo participa en torneos de Grand Slam y algún otro evento puntual debido a sus limitaciones físicas.



Antes del inicio del Masters había reconocido que podía ser una de sus últimas participaciones en un escenario donde conquistó cinco de sus 15 títulos de Grand Slam.



"No sé cuántos más me quedan", admitió el martes. "Así que sólo tengo que ser capaz de apreciar el tiempo que tengo aquí y atesorar los recuerdos".



Woods, de 47 años, no se ha recuperado completamente de las severas lesiones en la pierna derecha que sufrió en el accidente de 2021, por las que tuvo que pasar varias veces por el quirófano.



En 2022 regresó al circuito, precisamente en el Masters, donde logró completar los 72 hoyos considerándolo una victoria personal.



El sábado, compitiendo contra la lluvia y el viento, el astro evitó de forma agónica la eliminación y superó el corte por 23º ocasión consecutiva en el Masters, igualando el récord que compartían el sudafricano Gary Player y el estadounidense Fred Couples.



En el inicio de la tercera ronda, sin embargo, encadenó dos bogeys y dos doble-bogeys que lo hundieron al 54º lugar, último entre los jugadores aún en liza, con un acumulado de +9.



Debido a la suspensión temprana de la jornada del sábado por lluvias, los golfistas aún deben completar la tercera ronda en el Augusta National Golf Club (Georgia) en la mañana del domingo antes de dar inicio a la cuarta y última hacia el mediodía.