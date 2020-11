Alejandro Cabra Hernandez

Con una tarjeta de 64 golpes, seis bajo par, el golfista colombiano Camilo Villegas se colocó en la primera posición del torneo RSM Classic del circuito PGA junto al inglés Matt Wallace tras la primera ronda del jueves.



Villegas, de 38 años, y Wallace compitieron en el campo Seaside, uno de los dos que se utilizan en las primeras rondas de este torneo que se celebra en Sea Island (Georgia).



El golfista de Medellín logró una ronda sin ningún bogey y seis birdies, tres de ellos consecutivos en los hoyos 15, 16 y 17.

Villegas dijo que su experiencia en este campo, donde viene jugando desde 2000, le ayudó a superar las duras condiciones de la jornada por un fuerte viento.



"Sabes donde fallar o no fallar y sabes que el viento aquí influye más fuerte de lo que piensas", dijo. "Los greens son perfectos. Se están poniendo rápidos, firmes y me las arreglé para hacer una lectura bastante buena hoy".



La jornada, reveló Villegas, comenzó con un buen augurio: un arco iris que le hizo pensar en su hija pequeña Mía, fallecida el pasado julio por cáncer a dos meses de su segundo cumpleaños.



"Estuvo bastante bien esta mañana", dijo Villegas. "Subí al campo y vi un pequeño arco iris ahí fuera. Empecé a pensar en Mía y dije: 'Vamos a hacerlo bien'".



Junto a su hermano Manuel, su caddie, que le ayuda a concentrarse, Villegas explicó que la atención que exige una ronda de PGA evita que se emocione demasiado cuando afloran los pensamientos sobre Mía.



"Cuando estoy ahí fuera, estoy tan concentrado, hay tantas cosas que pasan, especialmente en estas condiciones", señaló. "Estoy ahí con mi hermano y uno solo sigue el proceso".



Por detrás de Villegas y Wallace se situaron a un solo golpe de distancia el eslovaco Rory Sabbatini y los estadounidenses Peter Malnati, Patton Kizzire y Robert Streb, mientras el argentino Emiliano Grillo se colocó a dos golpes.



El estadounidense Dustin Johnson, ganador del Masters de Augusta el domingo, y otras estrellas como Tiger Woods o el español John Rahm, número dos mundial, no participan en el RSM Classic.