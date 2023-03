Este sábado inicia en Cali la Copa Mundo de Natación con Aletas y el Nacional de Rugby Subacuático

Con la presencia de más de 200 deportistas, quienes competirán en 532 pruebas, inicia este sábado 4 de marzo en Cali la Copa Mundo de Natación con Aletas; de forma paralela, también arranca la Copa Livas de Rugby Subacuático.



Un total de 16 equipos de las categorías juvenil (B, C y D) y Sénior, serán los que participarán del certamen acuático de la capital vallecaucana.



La delegación departamental la conforman talentos como Juan Fernando Ocampo, Mauricio Fernández, Willinton Valencia, Paola Moreno, Grace Fernández, Cindy Mejía y Viviana Retamozo, en Mayores; mientras que en Juvenil aparecen Juan David Vivas, Valentina Soto y Estefany Acuña, entre otros.



De otro lado, en la Copa Livas participarán 16 equipos en la rama femenina, masculina y mixta; y harán presencia equipos nacionales e internacionales, entre ellos, dos conjuntos de Estados Unidos.



Como se recordará, el Valle del Cauca es potencia nacional en actividades subacuáticas. Incluso, los deportistas se ubican entre los primeros del escalafón mundial.



Las personas que deseen acompañar y ver este evento lo podrán hacer este sábado a partir de las 7:40 a.m., y el domingo a las 9:00 a.m., en las piscinas Alberto Galindo Herrera.