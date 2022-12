Este lunes comienza la programación de la Feria Deportiva Cali 2022

Con cinco actividades, este lunes inicia la Feria Deportiva 2022 y el Cali Expo Sport, en la Unidad Jaime Aparicio, actividades enmarcadas en el cierre de calendario del presente año y paralela a la Feria Cultural.



La apertura de la oferta deportiva está programada desde las 8:00 a.m. con partidos de hockey en el Coliseo Miguel Calero, Reto de baloncesto 3x3, Remo indoor y clases grupales de Crossfit en las tarimas de la Plazoleta Olímpica; mientras que el Expo Sport tendrá baile deportivo de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. y stand empresarial de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. en el Coliseo de Voleibol Francisco Chois.



En las diferentes competencias se contará con la participación de destacados equipos nacionales y deportistas internacionales.



En el reto 3x3 los grandes exponentes vienen de países como Estados Unidos, Brasil, Argentina y España, aunque también habrá espacio para el talento caleño de la categoría Sub 17.



Carlos Diago Álzate, secretario del Deporte y la Recreación, invitó a caleños y visitantes a que se inscriban en las redes sociales de este organismo. "Tendremos disciplinas muy entretenidas y la boletería la podrás reclamar gratis en: https://caliciudaddeportiva.com/feriadeportiva