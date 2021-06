Tokio 2020: A 50 días de los Olímpicos, presidenta de la organización confirma los juegos

Alejandro Cabra Hernandez

Los Juegos Olímpicos, aplazados de 2020 a 2021 por la pandemia, tienen "el 100%" de posibilidades de celebrarse, aseguró este jueves la presidenta del comité de organización de Tokio-2020, Seiko Hashimoto, a pesar de la oposición persistente del público japonés a 50 días de la inauguración del evento.



En una entrevista ofrecida este jueves por la BBC Sport, Hashimoto declaró estar convencida de que los Juegos se celebrarán, como está previsto, entre el 23 de julio y el 8 de agosto, tras ser aplazados un año por la pandemia.

"Creo que la posibilidad de que los Juegos se celebren es del 100%, los haremos", dijo.



Además explicó que estos Juegos podrían ser los primeros de la historia en disputarse a puerta cerrada, si la exclusión de espectadores locales se decidiera en las próximas semanas para prevenir los contagios. La organización ya descartó la posibilidad de tener hinchas procedentes del extranjero.



"El mayor desafío será saber cómo podemos controlar y gestionar el flujo de personas. Si una epidemia se produce durante los Juegos, sería una crisis, una situación de urgencia, y tenemos que estar preparados para organizar estos Juegos sin espectadores", explicó.



Hashimoto hizo estas declaraciones mientras la organización de Tokio-2020 celebraba este jueves los 50 días previos a la inauguración del evento, ofreciendo detalles sobre la entrega de medallas, con podios fabricados en plástico reciclable, y sobre la música que escucharán los deportistas coronados.



"Quedan 50 días. Tengo la impresión de poder escuchar el ruido de los pasos de los atletas que se dirigen hacia Tokio", declaró Hashimoto en una ceremonia celebrada en el Ariake Arena, una de las sedes olímpicas.



"Estamos completamente preparados gracias a las medidas de prevención de las infecciones", señaló ante un grupo de deportistas.



"Y para que Japón se sienta segura recibiéndolos, les pido a todos los deportistas que sean responsables de sus actos, que respeten las reglas", añadió.



Antes de la ceremonia de este jueves, Hashimoto había afirmado que una anulación de los Juegos a estas alturas es prácticamente inconcebible. "Solo si varios países del mundo viven situaciones muy graves y la mayor parte de las delegaciones no pueden venir, no podríamos organizarlos", dijo al diario Nikkan Sports.

10.000 voluntarios se retiran

"A menos que se de una situación así, los Juegos no serán anulados", añadió.



Una muestra de las dificultades que se ha encontrado la organización, el director general de Tokio-2020, Toshiro Muto, declaró el miércoles a medios locales que cerca de 10.000 de los 80.000 voluntarios previstos para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos habían tirado la toalla en los últimos meses, principalmente por preocupaciones sanitarias.



"Creo que no cabe duda de que una de las razones es la preocupación por las infecciones por coronavirus", afirmó.



Otros se han retirado por razones de calendario después de que los Juegos se aplazaran un año, o para protestar contra los comentarios sexistas del presidente de Tokio-2020, Yoshiro Mori, quien se vio obligado a dimitir en febrero y fue sustituido por Seiko Hashimoto.



Muto aseguró que la menor cantidad de voluntarios -utilizados como guías, asistentes o traductores- no afectará a los Juegos.



Debido a una cuarta ola de infecciones, Tokio y otros nueve departamentos permanecerán en estado de emergencia sanitaria hasta un mes antes de los Juegos.



La mayoría de los japoneses se opone a la celebración del gran evento, según varios sondeos.



Hashimoto señaló que tiene la sensación de que la opinión pública está cambiando de parecer a medida que la campaña de vacunación se acelera en Japón, país que ha registrado 13.000 muertes por coronavirus desde principios de 2020. Pero solo el 2,9% de la población ha recibido las dos dosis de la vacuna.



Japón ha controlado con relativo éxito la pandemia, en comparación con muchos otros países, con 13.000 fallecidos oficiales desde comienzos de 2020.