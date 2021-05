Estados Unidos pide no viajar a Japón a dos meses de los Juegos Olímpicos

Juan Carlos Pamo

Estados Unidos pidió a sus ciudadanos que no viajen a Japón debido a la pandemia, a menos de dos meses de los Juegos de Tokio, pero el gobierno del país y el comité de organización aseguraron este martes que la recomendación no afectará en la recta final de la cita olímpica.



"Debido al covid-19, no viaje a Japón", señaló la advertencia del Departamento de Estado sobre los viajes a esa nación, criticada por su lenta tasa de vacunación.

- Nivel 4: 'No ir' -

"Tokio 2020 continuará trabajando estrechamente con todas las organizaciones implicadas para asegurar la participación segura de todos los deportistas en los Juegos", respondió el comité de organizacion en un comunicado.



"Por lo que sabemos, no hay cambios en la posición estadounidense de apoyo a los esfuerzos de Japón" para organizar los Juegos, añadió el portavoz del gobierno Katsunobu Kato.



La decisión de Washington fue tomada principalmente por razones sanitarias, pero también por "factores secundarios como la disponibilidad de vuelos comerciales, restricciones a los ingresos de ciudadanos estadounidenses e impedimentos para obtener en tres días los resultados de los test de covid", dice el comunicado.



Desde hace varias semanas el departamento de Estado actualiza sus advertencias a los viajeros para ajustarlas a las de los centro de prevención y lucha contra las enfermedades, como forma de mejorar la lucha contra los riesgos del covid-19. Resultado: Un mayor número de países está ahora clasificado en el nivel 4, "no ir".



En el caso de Japón, que vive una ola de casos de covid-19, la advertencia tiene una importancia particular debido a la cercanía de los Juegos.



"Las categorías de viajeros estadounidenses que podrán ir a Japón para los Juegos serán muy limitadas", aseguró a la AFP un portavoz de la diplomacia estadounidense.



"El gobierno japonés ha subrayado que la salud pública seguirá siendo la prioridad central en el marco de la organización de los Juegos. Tokio nos ha asegurado que seguirá en contacto estrecho con Washington a medida que evolucionen sus planes", precisó.



Japón abrió sus primeros centros de vacunación masiva de forma acelerada en una campaña previa a los Juegos Olímpicos, que habían sido cancelados el año pasado debido a la pandemia. Sin embargo, solo el 2% de los 125 millones de habitantes han sido completamente vacunados.



La página de la embajada de Estados Unidos en Japón precisa que las posibilidades de entrar en el país para un estadounidense son "muy limitadas".



"Viajar por razones turísticas o por otros motivos de corto plazo no está autorizado y nada indica que esto cambiará próximamente. Los viajes sin visado están suspendidos", escribió la embajada.

- Sin distinción con los vacunados -

"El gobierno de Japón no hace ninguna distinción entre viajeros vacunados y no vacunados en sus exigencias de entrada ligadas al covid y la cuarentena se aplica sin importar el estatus de vacunación", añadió.



Los comités olímpico y paralímpico de Estados Unidos señalaron en un comunicado su "confianza" en que los deportistas puedan participar "con toda seguridad" en los Juegos gracias a las medidas de la organización.



Japón comenzó en febrero a aplicar la vacuna Pfizer al personal sanitario y mayores de 65 años y espera concluir esa fase cuando comiencen los Juegos (23 julio-8 agosto).



Japón registró un relativamente bajo impacto de la pandemia con unas 12.000 muertes, pero un reciente brote de infecciones puso presión en el sistema de hospitales.



Tokio, Osaka y otras ocho regiones están en estado de emergencia y redujeron la actividad comercial hasta finales de mayo. Informes de prensa indican que las medidas podrían extenderse tres semanas más.



La mayoría de los atletas y otras personas que se alojarán en la Villa Olímpica estarán vacunadas antes de llegar a Japón, aunque la inoculación no es una exigencia para participar en los Juegos.