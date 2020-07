¡Es un hecho! El excampeón mundial Mike Tyson anuncia su regreso al ring a los 54 años

Francisco Henao

El legendario excampeón de peso pesado Mike Tyson anunció este jueves que regresará al ring a los 54 años para un combate de exhibición contra el también estadounidense Roy Jones Jr., de 51 años, el 12 de septiembre en Los Ángeles.



"I am back" (He vuelto), escribió Tyson en su cuenta de Twitter junto a un vídeo de uno de sus entrenamientos en el gimnasio.



Tyson, que lleva 15 años apartado del ring tras una derrota contra el irlandés Kevin McBride, se enfrentará a Roy Jones Jr. en un combate a ocho asaltos en el Dignity Health Sports Arena de Los Ángeles, según un comunicado subido a la web de su nuevo proyecto deportivo, "Legends Only League" .



El texto dice que la pelea, que se podrá seguir por televisión de pago, cuenta con la aprobación de la comisión atlética del estado de California, pero no precisó si se permitirá acceso de público ni otros detalles del combate.



Será increíble" , aseguró Tyson en una videollamada con Espn. El estadounidense minimizó los riesgos de que alguno de los dos púgiles sufra una lesión grave señalando que las reglas del estado de California requerirán que ambos usen casco para la pelea.



"Los dos somos peleadores consumados", dijo. "Sabemos cómo protegernos. Estaremos bien".



Tyson concluyó su carrera con un balance de 50 victorias y 6 derrotas con 44 nocauts, mientras que su rival, que luchó por última vez en febrero de 2018, cuenta con un registro de 66-9 con 47 nocauts.



Jones Jr., fue campeón mundial en cuatro categorías entre 1993 y 2004, primero en peso medio y super-medio y después en peso medio-pesado hasta poseer brevemente el cinturón de peso pesado de la AMB.



Tyson se comprometió a que el combate será competitivo y no un puro espectáculo. "Vamos a mostrar nuestras habilidades y a luchar" , afirmó "Iron Mike" , quien recalcó que quiere recuperar la temible forma física que exhibió en el pasado. "Se parecerá en un 100% a Mike Tyson en el ring" , dijo.