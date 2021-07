¡Encendidos! Gran inicio de Juan Sebastián Muñoz y Camilo Villegas en el John Deere Classic, del PGA Tour

Francisco Henao

Pocas veces los astros se alinean para que los colombianos Juan Sebastián Muñoz y Camilo Villegas finalicen una ronda entre los mejores tres de un torneo tal como sucedió este jueves en el John Deere Classic del PGA Tour.



El bogotano, quien jugó en el turno de la tarde en el TPC Deere Run de Silvis (Illinois, Estados Unidos), tuvo bastante trabajo y un cierre de ronda maravilloso con cinco 'birdies' de la bandera del 14 a la del 18.



Además, también se anotó un golpe menos en los hoyos 2, 4, 6 y 11 los cuales ayudaron a que el 'bogey' en el 8 pasara casi desapercibido. Su tarjeta fue de 63 impactos, -8 para campeonato como líder junto al estadounidense Chesson Hadley.



"Una ronda muy sólida, una ronda donde me sentí muy cómodo pegándole a la bola. 'Drivié' bien, muy buenos hierros y el 'putt' se conectó en los segundos nueve, especialmente en los últimos cinco hoyos. Muy feliz de que pude cambiar el 'chip' del 'putt' a la mitad de la vuelta, la confianza subió y se vio en el 'score', entonces muy feliz con mi tarjeta y listos para mañana", indicó Muñoz.



Y añadió: "No estoy seguro de si había acabado con cinco 'birdies' seguidos, sé que mi racha más larga en el Tour fueron siete. Muy feliz y obviamente un bono enorme que todos entraran".



Por otro lado, el primero que jugó el campo fue el antioqueño quien rubricó una tarjeta sin errores gracias a cinco 'birdies' (4, 6, 12, 16 y 17) y un 'eagle' (hoyo 2) que lo dejaron en 64 golpes, -7 para campeonato en la tercera posición.



"Buen día para empezar, es un campo que siempre me ha gustado. Hice un muy buen par en el uno, hago 'águila' al dos y de ahí pa'llá jugué bastante bien, no hice errores y me di chances. Anoche llovió un poco, hace la cancha un poco más blandita de modo que van a haber buenos 'scores'. Comienzo con pie derecho", comentó Camilo.



Además, recordó que este campo en Illinois es uno de los más especiales para él ya que fue allí donde logró su primera ganancia en el PGA Tour en el 2004: "Acababa de terminar en la Universidad de la Florida. Recuerdo que tenía que hacer par en el último hoyo para pasar el corte, hice un buen par y fue mi primer cheque en el PGA Tour, de modo que tengo buenos recuerdos de este sitio".



De mantenerse así hasta el domingo, Juan Sebastián estaría logrando su segunda victoria en el PGA Tour después de aquel recordado Sanderson Farms Championship de septiembre de 2019. En su palmarés también se encuentra el Club Colombia Championship presentado por Claro del 2016 en el entonces Web.con Tour, el Abierto de Bucaramanga 2015 y el Abierto del Club Campestre de Medellín 2015.



Por su parte, Hadley cuenta con una victoria en el circuito tras el Puerto Rico Open 2014, así como cuatro en el Web.com Tour.



Este viernes el bogotano partirá a las 7:29 a.m. junto al el taiwanés C.T. Pan, y el antioqueño lo hará a la 1:49 p.m. con los estadounidenses Scott Stallings y Will Gordon, los dos desde el 'tee' del hoyo 10.