El vallecaucano Francisco Sanclemente volvió a conquistar las calles de Buenos Aires

El paratleta colombiano Francisco Sanclemente alcanzó el pasado domingo 18 de septiembre su tercer título consecutivo como ganador de la Maratón Internacional de Buenos Aires.



Más de 8.000 participantes en todas las categorías se dieron cita en el escenario de la ciudad de Buenos Aires, con una de las carreras más importantes y más difíciles de Sur América.



El reto para Sanclemente esta vez era mejorar la marca que hizo el año 2018 cuando marcó 2 horas con 12 segundos para hacerse al triunfo de la competencia. "La Maratón de Buenos Aires es la carrera más importante y una de las más difíciles de Suramérica, no precisamente por los 42 kilómetros y 195 metros, sino por el fuerte viento que suele ir en contra muy característico de esta carrera.



Esta vez, Francisco logró ocupar el primer puesto de la tabla de posiciones con un tiempo de 01 hora con 48 minutos, seguido del uruguayo Eduardo Dutra con un tiempo de 02 horas y 06 minutos y en la tercera posición el argentino Miguel Lezcano con un tiempo de llegada de 2 horas y 18 minutos.



Al respecto el deportista manifestó: “Agradecido y contento después de la Maratón, me alegró mucho estar aquí otra vez, saludar amigos que no veía hace mucho tiempo y volver a disfrutar del país y la ciudad donde viajé la primera vez que salí de Colombia en el 2013. Y por supuesto que me alegra terminar primero. En cuanto a la carrera, simplemente diré que la disfruté a pesar de tener que correr sin un vehículo guía ni acompañamiento; a pesar de tener que estar protegiéndome de los carros que de repente se atravesaron en el recorrido sin que nadie controlara esto y a pesar de la confusión con los resultados entre los atletas que iban en sillas de atletismo (lo que yo hago) y los que iban en bicicletas de mano (si, sillas de ciclismo; con piñón, plato, pedales, cambios etc.) en fin más allá de todo esto, constructivamente anhelo que alguien de la organización lo lea. Lo más importante es que la pasé genial", comentó el atleta vallecaucano.



Por ahora, el próximo reto del atleta colombiano patrocinado por el Grupo Argos será la Maratón de Maratón de Oita – Japón el próximo 20 de noviembre en donde espera tener un buen desempeño y representar de la mejor manera a su país.