El Mundial Sub 20 de Atletismo Cali 2022 entró en cuenta regresiva

El Campeonato Mundial Sub 20 de Atletismo entró en cuenta regresiva. Este martes se realizó en el Auditorio José Fernando Arroyo, de la Institución Universitaria, Escuela Nacional del Deporte, el acto de lanzamiento ‘A 6 meses’ del certamen orbital.



Los estadios Olímpico Pascual Guerrero y Pedro Grajales serán los escenarios que recibirán a más de 1.600 atletas de 175 países, en una competencia que por las marcas del escalafón de la World Athletics prevé un interesante duelo por el podio.



La sobria presentación fue encabezada por Ramiro Varela, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y director del Mundial; desde Mónaco se conectó John Ridgeon, CEO de la World Athletics; desde Bogotá, Luis Carlos Buitrago, director de Eventos del Ministerio de Deportes. También estuvieron en la mesa principal el ingeniero Felipe Dulcey, subsecretario de Infraestructura Deportiva de la Secretaría de Deporte y Recreación; Ana Velilla, directora Administrativa del Mundial; Ana Milena Orozco, subgerente de Competición de Indervalle, lo mismo que José Fernando Arroyo, rector de la Escuela Nacional del Deporte, y Liliana Arias, vicerrectora académica de la Universidad del Valle.



Jon Ridgeon, CEO de World Athletics, se mostró entusiasmado con el desarrollo organizativo del evento y subrayó “el notable interés de World Athletics por impulsar a los jóvenes del mundo con responsabilidad social, acompañando a todas sus federaciones en éste gran compromiso. Esta es la clave del desarrollo de nuestro deporte y Cali será testigo del nacimiento de muchos campeones mundiales y olímpicos para un futuro que ahora es prometedor".



El Mundial Sub 20, que se disputará del 1 al 7 de agosto próximo, es uno de los grandes certámenes que organizará la capital vallecaucana.



Carlos Diago, secretario de Deporte y Recreación de la ciudad, indicó que “el Mundial Sub 20 de Atletismo, con 175 países, será un evento muy importante para nuestra Cali ‘Ciudad Deportiva’, nos estamos preparando de la mejor forma para desarrollar este campeonato”.



Por su parte, el subsecretario Felipe Dulcey manifestó sobre los escenarios que “en el Estadio Pascual Guerrero venimos trabajando desde el año pasado, en cabeza de nuestro alcalde Jorge Iván Ospina y nuestro secretario de Deporte, Carlos Diago, hemos venido realizando unas adecuaciones y unos mantenimientos, tanto para fútbol como para atletismo, que nos sirven para estos eventos internacionales, adecuaciones y mantenimiento de la grama y de la pista las tenemos programadas. En la parte de los escenarios de entrenamiento y calentamiento, que es el Estadio Pedro Grajales, se está desarrollando un convenio tripartito entre el Ministerio del Deporte, Indervalle y la del Deporte de Santiago de Cali, vamos a tener las dos pistas, las de 4 y 8 carriles, en un sintético nuevo, tendremos tres pistas y nueva iluminación, algo muy importante, porque en una pista poder hacer calentamiento, en otra los entrenamientos, y en la pista principal la competencia”.



Sobre la forma en que cada día se fortalece la estrategia de Cali ‘Ciudad Deportiva’ señaló que nuestro objetivo es el fomento del deporte y el desarrollo de estos eventos, nacionales e internacionales, el desarrollo de la infraestructura deportiva, y ahora estos certámenes que nos dan toda la importancia. Nosotros hemos detectado y se está documentando que cada evento nacional, nacional y local mueven la economía, que es lo que necesitamos desde nuestro Distrito: fomentar el deporte, la ocupación de los hoteles, los restaurantes, y empezamos a tener el desarrollo de la ciudad, siendo esos los beneficios que nos quedan”.



Entre tanto, José Fernando Arroyo, rector de la Escuela Nacional del Deporte, sostuvo que “indudablemente con la experiencia que se tuvo con el Mundial Sub 17 hace 6 años salieron atletas como Anthony Zambrano para Colombia; Armand Gustav Duplantis, campeón mundial en salto con garrocha, por tanto el nivel del Mundial Sub 20 creo que tiene una mayor proyección y muchos más atletas que le van a apostar a otros campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos 2023”.



Ramiro Varela, por su lado, manifestó que “a través de la comunicación tecnológica tenemos vinculados a todos los países, a los competidores. Hoy empieza la competencia, vamos a tener los cinco primeros videos de Colombia ya clasificando, el resto de Suramérica, Centroamérica y el Caribe se va uniendo, España, y así vamos integrando a todo el mundo. Cali tiene mucha experiencia mundialista, ha organizado certámenes internacionales de diferentes disciplinas y eso le da mucha categoría”.