El 'Milagro de Mía': el homenaje que Camilo Villegas le rendirá a su hija

Daniel Molina Durango

Días atrás se anunciaba el fallecimiento de Mía Villegas Ochoa, hija de nuestro golfista Camilo Villegas, un caso que conmovió a toda la familia del golf, y al mundo entero. Este jueves, el antioqueño regresó a los campos de golf y en el previo del Nationwide Children’s Championship explicó sus sensaciones sobre la vuelta a la actividad y el sentido homenaje que le rendirá a su pequeña hija.



En una emotiva charla con los medios del PGA Tour, Camilo explicó que se siente muy contento de volver a jugar, a pesar de las dificultades que ha tenido durante todo este 2020.



"Estoy muy contento de regresar a las canchas. Este 2020 ha sido un año difícil para el mundo y en especial para nosotros. Los últimos cuatro o cinco meses, en el hospital de Nicklaus Childrens, vivimos una experiencia diferente. Ahora no tenemos a Mía con nosotros, pero sí está con nosotros lo que llamaremos el ‘Milagro de Mía’", contó el colombiano.



Le puede interesar: "Voy al Tour de Francia sin presiones, me lo quiero disfrutar": Daniel Felipe Martínez



Sobre el tema de su hija se refirió con la voz entrecortada: “Obviamente queríamos que ella estuviera con nosotros, pero llegó un punto en el que se volvió bastante loco y lo mejor fue su descanso. Ella no está aquí físicamente, pero permanece en nuestros corazones por siempre. No puedo cambiar nada de lo que pasó. Podemos tener una buena actitud”.



Para Villegas este será un duro proceso, como el mismo lo explica, pero dejó en claro que de a poco él y su esposa tendrán que volver lentamente a una normalidad. También, entre otras cosas contó que su esposa se encuentra bien y está de regreso en su casa al lado de su familia.



En un momento de la charla habló sobre el ‘Milagro de Mía’, a lo que después fue consultado a qué se refería con esto, y él emocionado explicó: "¿Por qué el ‘Milagro de Mía? Porque la situación se complicó y ya no era un milagro de nosotros, que queríamos que Mía estuviera con nosotros, como cualquier papá quisiera, sino que ella encontrara la fortaleza para descansar, para inspirarnos y para que de toda esta experiencia salieran cosas bonitas y positivas".



Entre otras cosas, anunció que el nombre de su fundación cambiaría de nombre, pues actualmente lleva su nombre, pero que ahora pasará a llamarse el ‘Milagro de Mía’, todo esto en honor a la lucha constante en la que vivió su pequeña. Esta fundación trabajará en función de todas las personas que necesiten de su ayuda.



En cuanto a lo deportivo, es importante recordar que la última presencia de Villegas fue en el pasado Korn Ferry Challenge, evento que dio reapertura al juego tras la larga para a consecuencia del Covid-19. En ese certamen finalizó en la posición 33. Este Nationwide Children’s Championship será el quinto torneo que juegue el ‘paisa’ en esta temporada del Korn Ferry Tour.