El golfista Adolfo Gómez listo para debutar en el Conquerors Paragolf Championship

Dos meses de arduo entrenamiento, ajuste de técnicas y mucha disciplina anteceden a la primera competencia en la que participará el monteriano Adolfo Gómez, en los Estados Unidos, donde representará a Colombia como golfista adaptado.



Desde su llegada a los Estados Unidos, donde Gómez se hizo a un cupo en dos de los torneos más importantes de dicho país, el deportista se ha dedicado a perfeccionar su juego para enfrentar el reto que representa jugar con los mejores golfistas en su categoría y demostrar que los límites no existen.



A sus 38 años, Adolfo, quien es reconocido en el medio golfístico como “Mochamp” por su malformación congénita en la mano izquierda y su gran capacidad y habilidad para ganar, es el primer colombiano en participar en una competencia del nivel de la que se desarrollará, a partir de mañana, en Tucson - Arizona.



“Tengo todas mis expectativas en la nueva experiencia que voy a vivir en el Conquerors Paragolf Championship, porque, como todos saben, yo siempre competí contra deportistas regulares, que no tienen ninguna discapacidad, así que este va a ser un momento muy interesante de mi carrera del que quiero llevarme, más que un título, muchísimo aprendizaje”, asegura Adolfo, quien ya se encuentra concentrado en la contienda que inicia la primera semana de abril.



Más de 40 deportistas, con 14 tipos de discapacidades, participarán en el encuentro, organizado por la fundación TIU4ALL, que contará con una plataforma que le permitirá a los golfistas compartir los resultados de las diferentes rondas con familiares, amigos, incluso, en sus redes sociales, y que se irá actualizando a medida que avance la competencia.



“Han sido dos meses de altos y bajos, dos meses de esfuerzo y dedicación en los que me he concentrado en perfeccionar mi juego. Es difícil desaprender para volver a aprender y en un swing de golf básicamente lo que te piden hacer, es eso. He tenido que cambiar pequeños aspectos de mi juego con el propósito de mejorar, lo cual es todo un reto para un deportista con hábitos naturales que debe ajustarse a los requerimientos técnicos que exige el juego”, comenta Ado, agregando que está muy orgulloso del trabajo hecho, el momento y lugar al que ha llegado para dejar el nombre del país en alto y continuar compitiendo.



Con este fogueo, Mochamp además se prepara para el Ping US Disabled Open Presented by PGA of America, el torneo de golf adaptado más importante de los Estados Unidos, que se jugará entre el próximo 7 y 10 de mayo, en La Florida y que fue el primero en otorgar puntos para el ranking mundial WR4GD, certificado por la Asociación Europea de Golf Discapacitado (EDGA), del que Adolfo hace parte.