El Gobierno ruso se pronunció sobre la decisión del COI y la participación de sus deportistas

El Kremlin dijo este miércoles que seguirá "defendiendo los intereses" de los deportistas rusos "de todas las maneras posibles", un día después de la recomendación del Comité Olímpico Internacional (COI) de reintegrarles en las competiciones internacionales bajo bandera neutral, a título individual y con la condición de que no hayan apoyado el conflicto en Ucrania.



"Continuaremos defendiendo los intereses de nuestros deportistas de todas las maneras posibles y proseguiremos con los contactos con el COI para proteger sus intereses", declaró a la prensa el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.



Según la recomendación del COI formulada el martes, los deportistas rusos y bielorrusos podrían, si las federaciones internacionales correspondientes lo validan, volver a las competiciones internacionales pero sin los símbolos de Rusia, "a título individual" y respetando las reglamentaciones antidopaje internacionales.



También necesitarán cumplir el requisito de no haber apoyado "activamente" el conflicto en Ucrania y no estar actualmente "con contrato" con el Ejército o los órganos de seguridad de Rusia.



El Comité Olímpico Ruso denunció rápidamente unos criterios que considera "inaceptables" y "discriminatorios".



"Los principios del COI y de la ONU han sido burlados", lamentó el martes en una conferencia de prensa su presidente, Stanislav Pozdniakov, que exigió "condiciones iguales para los deportistas de todos los países".



El COI no tomó una decisión final sobre la participación rusa y bielorrusa en los Juegos Olímpicos de París-2024, una cuestión delicada. Ucrania y otros países aliados han amenazado con un eventual boicot.



El patrón del Comité de Organización de los Juegos Europeos, que tendrán lugar a mediados de este año en Cracovia (Polonia), avisó por su parte que Rusia y Bielorrusia no podrían participar en esa cita, que reúne a 18 disciplinas olímpicas (21 junio-2 julio).



"Bajo ningún pretexto y de ninguna manera los deportistas representantes de Rusia y Bielorrusia tomarán parte en nuestras pruebas", declaró Marcin Nowak a la radio RFM FM.



Añadió que si hay federaciones internacionales que deciden que los Juegos Europeos no sean clasificatorios para los Juegos Olímpicos de París-2024, las pruebas en las disciplinas concernidas "simplemente no se disputarán".