El Fortinet Championship acabó este viernes para el golfista Juan Sebastián Muñoz

No fue una buena semana esta en Napa (California, Estados Unidos) para Sebastián Muñoz, quien no pudo superar el corte en el Fortninet Championship este viernes quedando en +12 para campeonato y en el fondo de la clasificación general.



El bogotano, que el jueves había firmado con 76 impactos (+4), vivió una jornada muy complicada este viernes. Comenzó con 'birdie' en el 11, pasó con 'bogeys' por el 13 y 15, luego 'birdie' en el 16 y 'bogey en el 17.



Para la segunda vuelta las cosas se pusieron más difíciles para Muñoz ya que se apuntó 'bogeys' en las banderas del 3, 4, 8 y 9, así como un doble 'bogey' en la del 5 con lo que firmó tarjeta de 80 impactos (+8).



Así las cosas, la temporada 2021/22 de Sebastián comienza con un resbalón sin poder jugar las rondas finales de la semana lo cual no sucedía desde el The Open Championship en Royal St. George's Golf Club de Sandwich (Inglaterra).



Después de esa cita en suelo británico el bogotano fue cuarto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, puesto 29 en el Wyndham Championship, 21 en el The Northern Trust y 29 en el BMW Championship, segundo evento de los 'playoffs' de la FedEx Cup.