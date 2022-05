El estadounidense Justin Thomas conquista el Campeonato de la PGA en playoff final

Con una de las mayores remontadas de la historia, el golfista estadounidense Justin Thomas conquistó este domingo su segundo título del Campeonato de la PGA en el playoff final, después de que el chileno Mito Pereira dejara escapar este título de Grand Slam en el último hoyo.



Thomas derrotó a su compatriota Will Zalatoris en el desempate de tres hoyos en Southern Hills (Tulsa, Oklahoma) para alzar su decimoquinto título de PGA y el segundo de Grand Slam, después del Campeonato de la PGA de 2017.



El estadounidense, de 29 años, había comenzado la última ronda en el séptimo lugar de la tabla a siete golpes del liderato y terminó logrando la tercera mayor remontada en la historia de los Grand Slam.



"Es un día muy bizarro", reconoció Thomas. "Este sitio es tan duro... Aún no me creo que fuera capaz de ganar el playoff".



Tanto Thomas como Zalatoris, que buscaba el primer trofeo de su carrera, se beneficiaron del dramático desplome del chileno Mito Pereira en el último hoyo.



Pereira, que arrancó la jornada en el liderazgo con tres golpes de ventaja, superaba a sus rivales por un golpe a falta del 18º hoyo, en el que envió la pelota al agua en su golpe de salida.



Resintiendo su error, el chileno acabó cometiendo un doble bogey que le hizo caer hasta la tercera posición con una tarjeta de 75 golpes (+5) y un acumulado de 276 (-4).



"Es duro terminar así. Había jugado muy bien toda la semana", dijo el chileno en unas breves declaraciones a la cadena CBS.



"Tienes tanta presión en tu cuerpo que tal vez ni siquiera sabes lo que estás haciendo", dijo sobre su último hoyo.



Pereira, de 27 años, había asombrado durante toda la semana al mundo del golf, donde era un jugador semidesconocido al no contar con títulos de PGA en su palmarés y disputar apenas su segundo torneo de Grand Slam.



"Necesitaba hacer un par de birdies más para apretar un poco más para ganar", señaló sobre su actuación del domingo. "Pero estoy feliz por la forma en que resultó".



"El pasado lunes solo quería superar el corte y este domingo estaba peleando por ganar. Me quedo con eso para aprender para el futuro", dijo el chileno con una leve sonrisa.



Pereira se quedó a un paso de ser el primer latinoamericano en conquistar el Campeonato de la PGA y el tercero en alzar un Grand Slam tras los argentinos Roberto de Vicenzo, en el Abierto Británico de 1967, y Ángel Cabrera, en el Abierto de Estados Unidos de 2007 y el Masters de Augusta de 2009.