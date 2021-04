El coliseo Evangelista Mora de Cali acogerá nuevamente la Liga Profesional de Baloncesto

Juan Carlos Pamo

Desde este martes rodará el balón en la Liga Profesional de Baloncesto de Colombia que tendrá a la capital del Valle como sede de la fiesta de la 'pelota naranja'.



Esta temporada se realizará con 10 equipos que tendrán a Cali como su hogar durante el torneo, en modalidad burbuja, empleada el año pasado de manera exitosa por el órgano profesional del baloncesto en Colombia.



El coliseo Evangelista Mora será nuevamente el escenario donde se disputarán los cotejos.

Cómo se va a realizar la temporada 2021-1 de la LBP:

Los planteles que competirán en esta edición son: Búcaros, Cafeteros, Caribbean Storm Cimarrones, Hurricanes, Motilones del Norte, Piratas, Sabios, Team Cali, Tigrillos y Titanes Barranquilla.

La primera fecha se jugará de la siguiente manera:

Hurricanes vs Caribbean (martes 27 de abril - 6:00pm)

Cafeteros vs Titanes (martes 27 de abril - 8:00pm)

Búcaros vs Sabios (miércoles 28 de abril - 10:00am)

Team Cali vs Tigrillos (miércoles 28 de abril - 2:00pm)

Descansan: Motilones y Piratas.

Sistema de juego:

El torneo será de 9 fechas, todos contra todos. Clasifican los 8 mejores a la siguiente fase.

Posteriormente se disputarán los cuartos de final, semifinales y la gran final.

Titanes de Barranquilla es el actual campeón del certamen.