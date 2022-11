El club CRP de fútbol sub15 comenzó con victoria la Copa Internacional Riviera Maya

Los integrantes de la categoría Sub15 2008 del club de fútbol de la Corporación para la Recreación Popular, CRP, vencieron dos goles a uno a Pioneros FC de México, en su debut en la segunda edición de la Copa Internacional Riviera Maya, que se juega en Playa del Carmen en México.



Las anotaciones del club CRP categoría Sub15 2008, fueron conseguidas por los jugadores Brayan Sánchez y Jorge Bolaños para el triunfo del equipo. Por su parte las categorías Sub13 y la Sub15 2007, no tuvieron un buen comienzo de torneo al perder sus respectivos partidos de la primera jornada.



En la segunda fecha de la Copa Internacional Riviera Maya, tendrá para los equipos de la Corporación para la Recreación Popular los siguientes partidos:



2ª jornada - viernes 4 de noviembre:

Club CRP Sub15 2007 vs. Cefor Tuzos Cancún.

Club CRP Sub13 vs. Guerrero Maya Tulum.

Club CRP Sub15 2008 vs. Rayos FC



La delegación de la Corporación para la Recreación Popular, CRP, la integran 38 jugadores en las tres categorías, bajo la dirección técnica de cuatro profesionales. La Copa Internacional Riviera Maya, prestigioso torneo formativo en México, en el que participan clubes de El salvador, los Estados Unidos y Colombia.



La segunda versión de la Copa Internacional Riviera Maya, se juega en las categorías Sub7, Sub9, Sub11, Sub13, Sub15 y Sub17. La organización premia a los tres primeros lugares de cada categoría, al goleador, además entrega premios especiales.



La Copa Internacional Riviera Maya terminará el domingo 6 de noviembre en Playa del Carmen en México.