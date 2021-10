El Club Campestre de Cali vibró con el Torneo Aniversario de Golf por Parejas

Tres días emocionantes y de gran ambiente se vivieron de viernes a domingo en el Club Campestre de Cali con el Torneo Aniversario de Golf por Parejas 'Fabio Villamizar Zurek' 2021, el cual quedó en manos de los antioqueños Santiago Tobón (CC Medellín) y Esteban Restrepo (CC Medellín).



Reconocido en toda la comunidad golfística del país por su organización y la posibilidad de competir junto a profesionales, esta edición no fue la excepción y el juego no decepcionó.



Con tarjetas de 64-70-65, Tobón y Restrepo lograron el triunfo en -14 para campeonato con dos golpes de diferencia sobre la segunda pareja en el tablero general: Nicolás Echavarría (CC Medellín) y Antonio Dager (CC Cali) quienes finalizaron en -12 tras rondas de 63-73-65.



"Ya hemos jugado con Santiago varios torneos en el pasado y logrado salir campeones en varios. Veníamos jugando muy bien, llevábamos un colchón de ventaja y este deporte es tan impredecible, que en dos hoyos se nos fue toda la ventaja, pero ahí sirvió mucho la madurez de Santiago como profesional, nos calmamos y seguimos arriba. Creo que eso fue como borrón y cuenta nueva, terminamos con tres birdies consecutivos y logramos ser campeones nuevamente", expresó Restrepo.



"Me siento muy contento, jugamos muy bien, estuvimos muy cerca en algún momento e hicimos casi todo lo que podíamos, pero Esteban y Santiago jugaron muy bien cerrando el torneo, así que los felicitamos a ellos. Se sintió bastante presión, fue increíble. Mucha gente aquí viendo y es siempre increíble jugar en este campo del Club Campestre de Cali, lo tratan a uno como en casa y estoy muy contento con el Club por todo, le agradecemos a Alejandro Díaz 'Chany' por el torneo, fue increíble”, apuntó Echavarría.



La tercera casilla la ocuparon los locales Wilson Toro (CC Cali) y Luis F. Sardi (CC Cali) luego de firmar con 66-71-65 para -11 totales.



"Fue un maravilloso día, hoy Jugamos muy bien, estuvimos esperando el torneo, en algún momento pensamos en ganar pero no se dieron las cosas, sin embargo estamos muy contentos con este tercer puesto y con la organización del torneo”, manifestó Toro.



Por otro lado, el caleño Mateo Gómez (Farallones) vivió un buen regreso a los campos como golfista profesional al ocupar la quinta posición junto a su hermano Juan S. Gómez (Farallones) y terminar en -7.



También fue el retorno de Diego Vanegas (Farallones), junto a Raúl Angarita (CC Bucaramanga), luego de recuperarse de una grave afección de salud con gran valor y fuerza-



Para esta edición, el Torneo Aniversario del Campestre de Cali preparó una bolsa de $72.500.000.