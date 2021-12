El campeón panamericano Arley Bonilla, un ganador de las pesas y de la vida

El pesista vallecaucano Arley Bonilla le dio una alegría a Colombia en los Juegos Panamericanos Junior, cuando logró la medalla de oro en el levantamiento de pesas en la categoría de los 109kg. Sin duda alguna, fue un triunfo que muchos celebraron con gran euforia junto con Arley, que acompañó su victoria con un jocoso baile.



Sin embargo, esta presea dorada trae mucho más de fondo para este pesista oriundo de Buenaventura, ya que no solo significa haber sido el mejor en la competencia, sino que representa una vida llena de sacrificio y que Arley ha sabido superar con toda su fuerza.



Arley, nacido el 8 de junio de 2002, se enfrentó desde muy niño a diario a difíciles circunstancias de la vida, como la violencia del barrio donde creció en Cali, Alfonso López. Las drogas y los problemas siempre estaban asechando a los jóvenes.



Fue entonces cuando su madre, Yiniva, muy consciente de la situación que estaba viviendo con su hijo, en 2015 decidió vincularlo a la fundación Bosconia en Zarzal. Tiempo después, la vida le iba empezar a sonreír y a llenarlo de su gran fuerza cuando llegó a la Institución de San José.



En esta institución, encontró la oportunidad de que su calidad de vida mejorara muchísimo. En 2017, San José se encargó de brindarle estudio tanto para él como para su hermano, y de esta misma manera, se abrieron las puertas para llegar al deporte.



“En la fundación San José me sentí muy acogido, como en casa. Yo me siento muy agradecido, ya que me dieron un hogar. Yo, por eso, no olvido de dónde vengo. Visito la fundación cada vez que puedo para acompañar a los nuevos y recibirlos”, dice Arley con un gran tono de agradecimiento.



Fueron 3 años en los que Arley recibió un constante apoyo, una oportunidad de demostrarle a la vida que no importaba cuánto peso le ponía encima. Él siempre, con su gran fuerza, lo iba a superar.



Gracias al paso por esta fundación, su vida se ha colmado de triunfos y títulos, ya que ha sido campeón Departamental en 2017, Nacional sub 20 y sub 23, Panamericano Juvenil en México e Iberoamericano y Nacional Juvenil en Palmira y ahora número uno en los primeros Juegos Panamericanos Junior.



“Estos Juegos Panamericanos Junior fueron muy importante para mí por que son una especie de preolímpico” confesó Arley.



Luego de todo lo que ha pasado este joven deportista, admite que su fuente de inspiración es su mamá, doña Yiniva, quien sin duda tomó una decisión muy difícil, pero sabia.



“Ella me aconseja mucho, me dice que tengo futuro y con qué sacarlos adelante, y que puedo ser alguien en la vida”, comenta Arley sobre su madre.



Por sus logros y ser un gran ejemplo de superación, la misma Fundación San José le hizo un homenaje en sus instalaciones acompañado de un almuerzo y de todas las personas que estuvieron presentes en su proceso de ser un deportista de alto rendimiento.



Arley agradeció este detalle que le hizo su hogar y confiesa que quiere seguir presente en la institución para motivar y estirar su mano para los chicos que lleguen a ese sitio, y demostrarles que siempre pueden cargar con el peso de la vida y ser un campeón.