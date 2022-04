El anecdotario de Freddy Rincón: amigos recuerdan grandes momentos con el 'Coloso'

La vida de Freddy Rincón ha estado marcada no solo por sus grandes gestas en el fútbol, sino por un gran número de amigos que le dejó un deporte que le ha representado grandes satisfacciones.



Durante todos los años que el jugador, oriundo de Buenaventura, fue figura en grandes equipos del balompié internacional, dejó una huella imborrable en aquellos planteles donde mostró todo su talento.



Freddy fue un futbolista considerado de un carácter fuerte, introvertido y sin pelos en la lengua en sus opiniones; sin embargo, esos aspectos no fueron inconvenientes para ser un hombre cercano a sus amigos y con quienes compartió dentro y fuera de las canchas.



Toda una trayectoria llena de anécdotas que hoy sus amigos recuerdan con la esperanza que Freddy vuelva disfrutar de lo que lo apasiona: el fútbol.



Jorge Luis Pinto, el técnico y amigo que lo puso a debutar en el fútbol profesional con Santa Fe en 1986, contó una particular historia cuando los dos estuvieron en la plantilla cardenal.



“En una reunión con el grupo de Santa Fe, allá en La Florida, les dije de los objetivos de ese equipo. Y ahí eran Freddy Rincón y diez más, se quedaron todos en silencio cuando les dije eso”, relató.



En ese mismo plantel capitalino, Rincón conoció a Sergio el ‘Checho’ Angulo, con quien jugó en Santa Fe y posteriormente en América.



Recuerda el ‘Checho’ que gozó con Freddy hace poco cuando vieron un capítulo de la serie de televisión ‘La Selección’, donde se recreó la vida varias figuras del fútbol colombiano, entre ellos la de Rincón, y ambos se sorprendieron porque según el guión de la novela, Angulo le coqueteó a su novia de esa época en Bogotá.



“Nos reímos mucho porque según la serie yo me le chupeteaba a la novia de él y se la había quitado. Y yo acá con mi esposa viendo eso nos reímos. Y cuando hablé con Freddy, me dijo: ‘Oye viejo, eso cuando fue’ (risas...)”.



Otro de los que compartió con el futbolista vallecaucano fue Víctor Hugo Aristizábal en Selección Colombia y confiesa el antioqueño que fue un gran soporte cuando ‘Aristi’ llegó al Sao Paulo de Brasil y Freddy ya hacía parte del Palmeiras.



“Yo estaba recién llegado a Sao Paulo y un día los dos salíamos de entrenar con nuestros equipos. Freddy me invitó a una cena y yo me fui en mi vehículo detrás de él. Cuando salimos de cenar, él me dijo que lo siguiera y que me mostraba la ruta para llegar a mi casa. Cogimos una vía de Sao Paulo, que es una de las ciudades más grandes del mundo, yo veía que llevábamos más de una hora de recorrido y vi un aviso vial que indicaba que era la ruta para Río de Janeiro. Lo llamé y me dijo: ‘ay, nos desviamos’. Llegamos a las 4:00 de la mañana a la casa”.



Uno de sus mejores amigos y más cercanos a su vida personal ha sido Faustino Asprilla.



El ‘Tino’ confesó que Freddy ha sido tan especial con él, que siempre lo sorprende con visitas a su casa en Tuluá. “Freddy es una persona tan especial, que siempre en diciembre llega a mi finca. Ya sea para Navidad o para el 31. Nunca me he dejado solo en fechas especiales”, recordó.



Rincón fue figura en América, donde supo ser campeón y compartir con grandes figuras.



Recuerda el periodista Óscar Luis Cárdenas, de RCN Radio, que recién llegado Jorge ‘Polilla’ Da Silva, asistió a un entreno junto a su colega Édgar Giraldo y les tocó presenciar cómo los dos futbolistas se fueron a los puños por una entrada fuerte del ‘Polilla’ durante una sesión de trabajos en Cascajal.



“Ese día fue un choque de ‘trenes’. Da Silva y Rincón se fueron a los golpes y el médico Ochoa nos pidió el favor de no hacer pública esa situación. Con mi colega decidimos no contar nada y eso se quedó en reserva”.



El escritor Umberto Valverde, quien fue director de la Revista del América durante muchos años, recuerda que en los viajes del equipo y en los aeropuertos compartían con Freddy y con Alex Escobar espacios para hablar de salsa.



“Freddy siempre ha sido un apasionado por la salsa. Es fiel seguidor del Grupo Niche y en esos momentos de espera no se hablaba de fútbol, sino de música”, apuntó.