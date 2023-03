Definidos los integrantes de las Selecciones Colombia de Squash en este 2023

Después de tres intensos días de competencias, quedaron definidos las y los squahistas que estarán representando a Colombia en los torneos internaciones de las categorías mayores y sub 19. El evento que duró tres días y que se jugó de manera aleatoria en Bogotá y Cali, entregó 10 cupos en total, teniendo en cuentas ambas ramas.



Jugadores/as Por Liga

Bogotá (6)

Valle (1)

Santander (1)

Bolívar (1)

Antioquia (1)



Catalina Peláez (Bogotá) La jugadora bogotana mostró sus grandes avances tras pasar por una lesión y cirugía de rodilla hace un año. Luego de su participación y el resultado obtenido, demostró que la perseverancia y la fe siempre deben mantenerse independientemente de las circunstancias adversas.



El selectivo femenino mayores entregó 3 cupos, los otros dos fueron ganados por Lucia Bautista (Santander) y María Tovar (Bogotá), el cuarto le fue otorgado de manera directa a Laura Tovar por ser la raqueta número 1 del país.



Alfonso Marroquín (Bogotá) vuelve a vestir los colores de Colombia después de nueve años y estará acompañando a Miguel Ángel Rodríguez (Bogotá), a Juan Camilo Vargas (Cundinamarca) y a Felipe Tovar (Valle) quien también ganó su cupo en este evento, en los eventos categoría Mayores.



Este selectivo entregó dos cupos, teniendo en cuenta que Miguel Ángel Rodríguez y Juan Camilo Vargas lo recibieron directamente por su ubicación en el ranking.



Ana Quijano (Bogotá) La jugadora de la Liga de Bogotá logró su cupo luego de ganar todos sus partidos, con lo que además terminó como la raqueta número 1 de Colombia en la catewgoría sub 19, junto a ella estarán María Juliana Gómez (Bogotá), Luciana Martínez (Bogotá) y Sophia Morales (Antioquia)



Luis Guillermo Escalante (Bolívar) es la cuota de la Liga de Bolívar y del programa Squash Urbano, un fuerte reflejo del gran trabajo que se viene desarrollando en esa región del país gracias a Andrés González. Esta categoría ya había definido tres cupos directos el de Juan José Torres (Bogotá), José Santamaría (Santander) y Juan Irisarri (Bogotá), razón por la cual el reto era más grande y donde Luis Guillermo salió como campeón.



Listado Completo

Mayores Masculino

Felipe Tovar (Valle)

Alfonso Marroquín (Bogotá)



Mayores Femenino

Catalina Peláez (Bogotá)

Lucia Bautista (Santander)

María Tovar (Bogotá)



Sub 19 Femenino

Ana Quijano (Bogotá)

Maria Juliana Gomez (Bogotá)

Luciana Martinez (Bogotá)

Sophia Morales (Antioquia)



Sub 19 Masculino

Luis Guillermo Escalante (Bolívar)

Iván Santamaría Suplente (Santander)