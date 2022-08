"De Cali me llevo la alegría de su gente”: Mike Powell, presente en el Mundial de Atletismo Sub20

Michael Powell dejó su huella en el atletismo mundial.

El norteamericano, que por estos días visita Cali con motivo del certamen orbital Sub 20 que se realiza en el Pascual Guerrero, se dio el lujo de batir un récord mundial de salto de longitud que estuvo vigente durante 23 años.



Y puede decir que se mantiene como una leyenda del deporte rey porque desde ese salto glorioso del 30 de agosto de 1991 en el Mundial de Tokio, su marca de 8,95 no la ha podido igualar nadie, y mucho menos superarla.



Con otra leyenda del atletismo mundial, el también norteamericano Carl Lewis, protagonizó duelos vibrantes que enaltecieron el atletismo.

Lewis ganó el oro olímpico en Seúl 88 con Powell segundo, y en Barcelona 92 se volvieron a encontrar, dándose el mismo resultado.

Pero Powell tuvo su revancha en el Mundial de Tokio 1991, no solo venciendo a Lewis, sino quitándole la racha triunfal, ya que su compatriota venía de imponerse en Helsinki 83 y Roma 87.



Powell se fue del atletismo dejando una marca que nadie ha podido superar, además de ser doble campeón del mundo y doble medallista olímpico.



Una de las leyendas del deporte rey habló con El País sobre su carrera, pero también sobre el ambiente que ha visto en Cali y lo que ha dejado hasta ahora el Mundial Sub 20 de Atletismo.



¿Cómo se ha sentido en Cali?

Me he sentido muy bien. Ha sido muy bueno todo y las competencias han sido de gran nivel. El clima es perfecto, siempre agradable.



De este Mundial Sub 20, ¿cómo ha visto las nuevas generaciones?

Hay muchos atletas que ya son de categorías mayores. Que están en las grandes ligas. En este mundo de hoy en día con las tecnologías se pueden desarrollar mejor su condición física. Ellos pueden convertirse en mejores atletas cada vez. El nivel de este Mundial es muy alto. Estoy muy emocionado por ver cómo pueden hacer esto.



Se han batido varios récords. El martes se marcó un nuevo récord en los 100 metros planos. ¿Cómo le ha parecido esto?

Ha sido sorprendente. El joven Letsile Tebogo celebró faltando 30 metros, corrió 9.91, pero fácilmente pudo haber hecho 9.80 o 9.70. Es alguien que hay que ponerle el ojo y hacerle seguimiento por que va a ser muy grande.



Mike, usted fue medallista Olímpico dos veces y campeón mundial en dos ocasiones. ¿Cómo recuerda esas disputas con Lewis?

El récord mundial es el más valioso que tengo en mi memoria. Yo creí que lo podía conseguir y así fue. Recuerdo que yo estaba confiado y eso es algo que tú y cualquiera lo tiene que ser en la vida. No era solamente un objetivo deportivo, era personal para mi vida. Eso fue para mí de lo más especial.



Cuando usted tenía 23 años batió un récord que todavía está vigente. ¿Cree que se lo pueden destronar?

Lo que hice fue algo muy especial, pero a pesar de que vale mucho, para mí no significa que nunca se pueda romper. Si yo lo hice, alguien más puede hacerlo en cualquier momento.



Usted pierde con Carlos Lewis en dos ocasiones en Seúl 88 y Barcelona 92, pero en Tokio 91 para el Mundial usted logró ‘desquitarse’ ¿Cómo fue ese duelo con Lewis?

No se siente tan bien (risas). En Seúl fue mejor que yo y para Tokio yo estaba muy por encima. Barcelona es la cita que me persigue, porque yo estaba en un mejor nivel, pero él compitió más fuerte y me superó.



¿Conoce usted o tiene en referencia algún atleta colombiano?

Sí. Yo he compartido con Katherine Ibargüen hace unos años atrás en Australia. Ella es una gran atleta y una gran persona. Me cae muy bien.



En Estados Unidos los jóvenes atletas pueden contar con la oportunidad de tener becas deportivas en las universidades. Esto acá es algo que no se ve ¿Puede influir en algo en las competencias?

Claro que influye. Los jóvenes allá tienen la oportunidad de mejorar cada vez más con los equipos tecnológicos y de profesionales.



¿Qué opina sobre el apoyo del sector privado o de las marcas deportivas? Algo en Colombia muy difícil.

No importa si eres estadounidense o colombiano. Las marcas buscan a los mejores en el mundo. Si eres bueno, te aseguro que la llamada te llegará.



¿Qué le queda de Cali?

Las personas son demasiado amables. La ciudad es cálida y la comida es muy rica. Esta ciudad es muy linda. Me llevo bonitos recuerdos de ella y del Mundial de Atletismo Sub 20.



Datos

En los Campeonatos del Mundo de Atletismo de 1991 celebrados en Tokio. Mike batió la plusmarca mundial del salto de longitud de Bob Beamon, que había durado 23 años, consiguiendo un registro de 8,95 metros.



En su palmarés, Powell tiene la medalla de plata por los Juegos Olímpicos de 1988 y 1992. Por el Mundial de Atletismo fue Oro en 1991 y 1993; Medalla de bronce en 1995.