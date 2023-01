Damar Hamlin agradeció todo el apoyo recibido después de haber sufrido el paro cardíaco

El defensa de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, convaleciente tras sufrir un paro cardíaco durante un partido de la NFL el pasado lunes, agradeció este sábado el "amor recibido" de los fanáticos y sus colegas, y calificó las muestras de cariño como "abrumadoras".



Los jugadores, entrenadores y aficionados de la NFL volvieron a mostrar su apoyo a Hamlin antes del partido del sábado entre los Kansas City Chiefs y Las Vegas Raiders, la primera acción en la liga desde la lesión que provocó la suspensión del partido de los Bills contra los Cincinnati Bengals el lunes pasado.



Los jugadores y el cuerpo técnico del Allegiant Stadium de Las Vegas usaron camisetas con la leyenda "Love for 3 Damar", mientras que el mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes, usó una sudadera con capucha con el lema "Hamlin Strong" en la espalda y una imagen del jugador.



Poco después del saque inicial del partido Chiefs-Las Vegas, Hamlin publicó sus primeros comentarios desde la lesión, lo que provocó una gran emoción y apoyo.



"Cuando pones verdadero amor en el mundo, vuelve a ti 3 (su número de camiseta) veces más. El Amor ha sido abrumador, pero estoy agradecido por cada persona que oró por mí y me tendió la mano", publicó Hamlin, de 24 años, en su cuenta de Instagram.



"Reunimos al mundo detrás de esto. Si me conoces, sabes que esto solo me hizo más fuerte. En un largo camino, ¡sigue orando por mí! #3fuerte", agregó.



Hamlin colapsó después de recibir un fuerte golpe en el pecho mientras derribaba al receptor de los Bengals, Tee Higgins, durante el primer cuarto del juego televisado a nivel nacional.



Fue resucitado en el campo y hospitalizado en estado crítico en el Centro Médico de la Universidad de Cincinnati (UCMC).



Al jugador le quitaron un tubo de respiración el viernes y pudo realizar una videollamada con sus compañeros de equipo.



Antes del himno nacional el sábado en el partido Chiefs y Las Vegas, se instó a la multitud a mostrar su apoyo a Hamlin con vítores y aplausos.



Los Bills publicaron una actualización sobre Hamlin el sábado que dice "según los médicos del Centro Médico de la UC, Damar está progresando continuamente en su recuperación, pero permanece en estado crítico. Continúa respirando por sí mismo y su función neurológica es excelente".