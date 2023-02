Conozca a María José Marín, la joya caleña del golf colombiano (Perfil)

Aunque es considerada una de las promesas del golf en Colombia, la caleña María José Marín Negrete da pasos agigantados en su carrera deportiva.



Con tan solo 16 años, ‘Majo’ ya es una de las referentes del país en este deporte.



A su corta edad ya cuenta con un amplio palmarés y el próximo mes estará jugando en el campo de sus sueños: el Augusta National Golf Club.



María José nació en México (Guanajuato), pero vive desde los 3 años en la capital vallecaucana. Es actualmente la número 44 en el ranking mundial aficionado, siendo la mejor latinoamericana y suramericana.



“Ir a jugar a Augusta significa mucho para mí. Ha sido un sueño desde que tenía 9 años y esto es recompensa al duro trabajo que he realizado con mi equipo y quienes me han acompañado en este proceso. Seré una de las jugadoras más chiquitas del torneo y tendré la oportunidad de competir con las mejores jugadoras aficionadas del mundo”, comentó ‘Majo’ el martes pasado mientras recorría el hoyo 13 del campo de golf del Club Farallones de Cali, durante una sesión de prácticas de cara al evento internacional.



Desde 2019, Augusta National, el organizador del evento más importante del golf mundial The Masters, estableció el Augusta National Women's Amateur (26 de marzo al 1 de abril), el torneo de maestros para las jugadoras aficionadas más importantes del planeta y en donde María José será una de las invitadas especiales.



En los últimos años de su carrera, la golfista vallecaucana ha tenido un crecimiento vertiginoso, incluso sorprendiendo a su propia familia que se ilusiona con el futuro de la joven atleta.

En la temporada 2019 ganó el Abierto de Manizales, el Abierto Lake House Copa Coomeva en Bogotá, el Campeonato Nacional E. Bambuco Samper que se realizó en Cali, el Campeonato Nacional Copa Camilo Villegas en Pereira, el Abierto Club Shalom en Cali y el Colombian Junior Open en Bucaramanga.

Un año más tarde siguió demostrando su talento al llevarse los títulos en el Torneo Juvenil y Prejuvenil DJCG (Barranquilla), el Master Internacional Infantil y Juvenil (Cali) y el Doral-Publix Junior Classic Tournaments (Miami).



Ya en el 2021 sus logros comenzaron a traspasar fronteras y su nombre se empezó a escuchar con ruido en el golf internacional. Ese año se impuso en el Master Internacional Infantil y Juvenil (Cali), el Torneo Semana Santa DJGC Federacion CG. (Manizales), el AJGA - Harold Varner III Foundation - Junior All Star (Estados Unidos), el AJGA - Junior Golf Hub - Junior All Star (Estados Unidos), el FSGA - Junior Amateur Match Play (Damas de 13-18 años en La Florida, Estados Unidos), el Optimist International, Girls Phase 3, (Damas entre 15-18 años en Miami), la Copa Eduardo Herrera (Cali), el XIII Torneo Internacional Juvenil (Bogotá), el Abierto de Ibagué 2021, el South American Junior Championship (Quito), el South American Team Championship - Copa Andes (Chile) y el Junior Orange Bowl International Golf Championship (Estados Unidos).



El año anterior comenzó su consolidación como una de las mejores aficionadas del mundo. Levantó trofeos en el Abierto Pradera de Potosí (Bogotá), el Junior International Militar Country Club (Bogotá), el Master Internacional Infantil y Juvenil (Cali), el Suramericano Juvenil (Lima), el Junior International Cartagena de Indias, el Abierto de Colombia (Cali), la medalla de oro en los XII Juegos Suramericanos 2022 (Asunción), el Abierto de Nacional Copa Eduardo Herrera (Cali) y la Copa Andes (Brasil).

Y para seguir con su tendencia de títulos, el 2023 lo comenzó por todo lo alto ganando el Campeonato Nacional Aficionadas (Guadalajara- México) y el XVII Junior International (Perú).

Todo ese rico historial de objetivos alcanzados le permitieron a María José Marín Negrete recibir la invitación para estar en el Augusta National Women's Amateur, donde espera dejar su huella y colocar el nombre del país en lo más alto.

Una pasión heredada

Su amor por el golf lo heredó de su padre, José Marín, quien cuenta que desde muy pequeñita lo acompañaba al Club Farallones de Cali.



Desde temprana edad ya había desarrollado la habilidad para golpear la bola con mucha técnica, y con precisión en sus tiros, tanto cortos como largos.

“Mi amor por el golf inició desde que tenía unos tres años y medio. Mi papá fue golfista amateur y siendo muy chiquita comenzó esa curiosidad por el deporte y especialmente por el golf. Le agarraba los palos, a dar los primeros golpes y a los nueve años decido que esto es lo que quiero hacer en mi vida”, acotó la golfista colombiana.

Una de las características de María José es la fortaleza mental para afrontar los grandes retos a los que se expone, siempre quiere estar entre las mejores.

“Tener en casa a una deportista de alto rendimiento implica un sacrificio de toda la familia. Este es un trabajo diario que se viene realizando por más de trece años con ella. Viendo toda la evolución que ella ha tenido nos ilusiona de cara a lo que viene en su carrera”, explicó su padre.



María José ya tiene su futuro en los Estados Unidos. La Universidad de Arkansas fue seducida por el talento de la caleña, que se unirá a la institución en los próximos meses.



“En el mes de agosto estaré ingresando a la universidad en los Estados Unidos. Entraré a estudiar contaduría hasta el año 2027 y con posibilidad de extenderla una temporada. Uno de los principales objetivos de mi carrera era entrar al golf universitario en Norteamérica y ahora con toda la dedicación y esfuerzo se pudo lograr”, apuntó.



Marín Negrete estudia actualmente grado once, en la modalidad virtual, una alternativa para facilitar la parte deportiva que le implica viajes constantes a los países donde disputa los torneos.

Una carrera costosa

A medida que la trayectoria de María José comienza a crecer en la parte deportiva, su carrera también se eleva en los costos que acarrea la práctica de este deporte.



Su familia es la primera en apoyarla económicamente con el tema de desplazamientos adonde lleva su talento.



“Financiar la carrera de María José ha sido un poco complicado. Es un tema que implica gastos muy importantes, donde la familia es la que pone casi todo el dinero”, confesó don José.

La deportista y su entorno han tenido un poco de alivio en la carga financiera gracias a que María José hace parte del programa del deportista apoyado del Comité Olímpico Colombiano cuando representa al país en participaciones internacionales y desde hace cuatro años recibe la ayuda de la marca Titleist, que le provee los palos, gorras y zapatos.

Tras su competencia en Augusta, María José tendrá este año la participación con Colombia en los Juegos Centroamericanos de El Salvador, en junio.



En los planes está el Mundial Junior de Japón que se desarrollará en junio y en agosto competirá en el US Amateur, en Los Ángeles.



María José Marín aspira seguir ganando títulos y convertirse en la mejor golfista del país.



Su tiro certero para impactar la bola y su gran precisión son sus principales armas para imponerse en los campos donde ya comienza a llevarse los focos de los amantes del golf.