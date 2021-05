Con tarjeta sobre par, Juan Sebastián Muñoz se alejó del Top-10 del AT&T Byron Nelson

Juan Carlos Pamo

No fue el mejor día de Sebastián Muñoz en el AT&T Byron Nelson del PGA Tour luego de haber firmado tarjetas bajo par en las dos primeras jornadas (66-68). El bogotano acabó este sábado con un golpe más y cedió varias posiciones en la clasificación general.



Durante la vuelta del hoyo 1, Juan Sebastián se anotó un 'bogey' en el hoyo 2 y en los demás fue avanzando en pares. Sin embargo, para la segunda mitad del recorrido batalló más con dos 'bogeys' (hoyos 16 y 17) y dos 'birdies' (hoyos 12 y 18) por lo que acabó con 73 golpes (+1) y -9 en el campeonato ocupando el puesto 50.



Luego de ponerse en la casilla 12 el viernes, Muñoz ahora pelea por un lugar dentro del Top-50 y deberá volver a sus mejores sensaciones de los primeros dos días para pensar en ubicarse un poco más arriba.



Con 15 cortes superados, con 21 campeonatos disputados esta temporada del PGA Tour, el colombiano buscará acabar de la mejor manera para llegar con la confianza a pleno al PGA Championship —segundo 'major' del 2021— que se desarrollará la próxima semana en Kiawah Island (Carolina del Sur, Estados Unidos).



Justamente, Sebastián se ganó el derecho a jugar este importante torneo como parte de las exenciones que se entregan a los golfistas que se encuentran dentro del Top-100 del ranking mundial, siendo que él está en el puesto 68.



En la parte alta de la clasificación de este AT&T Byron Nelson se mantiene el estadounidense Sam Burns quien firmó tarjeta de 70 (-2) gracias a cuatro 'birdies' y dos 'bogeys' en su ronda. Ahora está con -20 para campeonato y lo persigue el surcoreano K.H. Lee quien hizo 67 golpes (-5) este sábado y está en -19.



Terceros se encuentran el sudafricano Charl Schwartzel, el sueco Alex Noren y los estadounidenses Matt Kuchar y Jordan Spieth con -17.



De seguir en este camino, Burns estará ante su tercer triunfo como profesional y el segundo en esta temporada del PGA Tour ya que dos semanas atrás se quedó con el Valspar Championship. Su otra victoria fue en el Savannah Golf Championship 2018 del entonces Web.com Tour.



Para este domingo todas las rondas se jugarán en la mañana con salidas en tríos y no en parejas como este sábado debido a que hay pronóstico de tormenta eléctrica para la tarde en McKinney (Texas, Estados Unidos) donde se desarrolla el torneo. Muñoz saldrá a las 7:55 a.m. por el hoyo 10 junto a los locales Aaron Wise y Charles Howell III.