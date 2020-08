Combate de exhibición de Mike Tyson se retrasa al 28 de noviembre

Juan Carlos Pamo

El combate de regreso al boxeo del estadounidense Mike Tyson, de 54 años, contra Roy Jones Jr. se retrasó del 12 de septiembre al 28 de noviembre, anunció este martes el ex campeón mundial de peso pesado.



"Cambiar la fecha al 28 de noviembre le dará a más gente la oportunidad de ver el mayor regreso en la historia del boxeo", dijo Tyson en un comunicado de Triller, la plataforma que ofrecerá este combate de exhibición por Internet.



"Este inconveniente temporal durará más tiempo que Roy Jones Jr. Más vale que esté listo, vengo con toda la fuerza", subrayó.



"¡Estoy listo y me mantengo listo, el 28 de noviembre va a ser épico!" , dijo de su lado Jones Jr., de 51 años.



Triller señaló que, "dado el enorme interés" que ha despertado este combate que se celebrará en Los Ángeles, agregará más peleas al evento, que se podrá seguir también por televisión de pago.



En las otras peleas anunciadas este martes, el sueco Badou Jack, ex campeón mundial en dos categorías, enfrentará al estadounidense Blake McKernan y el británico Viddal Riley al estadounidense Rashad Coulter. Otro combate ya anunciado será entre el ex jugador de la NBA Nate Robinson y la estrella de Youtube Jake Paul.



ESPN reportó que el retraso del evento al 28 de noviembre, coincidiendo con el fin de semana en que Estados Unidos celebra el Día de Acción de Gracias, se debe a que los organizadores necesitaban más tiempo para cerrar la venta de derechos televisivos en el extranjero y otros detalles.



El combate a ocho asaltos entre Tyson y Jones Jr. tendrá lugar en el Dignity Health Sports Arena de Los Ángeles, con la aprobación de la comisión atlética del estado de California.



Tyson, que lleva 15 años apartado del ring tras una derrota contra el irlandés Kevin McBride, concluyó su carrera con un balance de 50 victorias y 6 derrotas con 44 nocauts, mientras que su rival, que fue campeón mundial en cuatro categorías entre 1993 y 2004 y luchó por última vez en febrero de 2018, cuenta con un registro de 66-9 con 47 nocauts.