Colombia volvió a perder y se despide de su primer Mundial de voleibol femenino

La Selección Colombia se despide del Mundial femenino de Voleibol realizado en Países Bajos con una derrota frente a República Checa. El combinado nacional perdió tres sets a uno en el estadio GelreDome de Arnhem.



En el primer set Colombia salió con las ganas de poder conseguir su primera victoria en la historia del Mundial de voleibol. Sin embargo, en un encuentro muy reñido, República Checa se llevó el triunfo de 22-25.



Para el segundo set Colombia tomó la delantera en el marcador, pero no supo manejar el resultado y de nuevo cayó ante República Checa.



En el tercero el equipo de Rizola logró encontrar su identidad en el juego y logró sacarle la ventaja a su rival, obteniendo un 25-19 a favor.



No obstante, no valió el esfuerzo de las colombianas pues en el siguiente set las europeas consiguieron la victoria al sobreponerse con un 18-25.



De esta manera, Colombia cerró su participación con una derrota ante República Checa y se despide de su primer Mundial en la historia siendo últimas del grupo D y al haber perdido todos los partidos.