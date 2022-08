Colombia viajó a México para duelo del Clasificatorio al Mundial FIBA 2023

Llenos de optimismo y convencidos de hacer un buen papel en Ventana N°4 del Clasificatorio al Mundial FIBA 2023, se mostraron el técnico Guillermo Moreno y los jugadores del seleccionado de Colombia que este lunes por la tarde viajan a territorio mexicano para enfrentar a México este 25 de agosto.



Antes del entrenamiento de este lunes en el Coliseo Elías Chegwin, el técnico Guillermo Moreno habló con los medios de comunicación manifestando que “el grupo está bien. Creo que estamos mejor que nunca porque se nos han incorporado unas fichas que no tuvimos en la venta anterior que nos van a potencializar mucho como el caso de Jaime Echenique. Aclarando que acá no dependemos de un jugador, acá dependemos del equipo y el equipo somos todos”.



Del rival del jueves dijo que “México es un equipo importante. Ha repatriado a sus mejores hombres que juegan en el Euroliga, trajeron a Toscano que juegan en la NBA. Es un equipo muy fuerte, que sabe lo que tiene que hacer, juega duro, fuerte, muy agresivos, con excelentes lanzadores de tres puntos, los que juegan en el perímetro y con excelente dominio abajo, pero de todas maneras nosotros estamos listos, no vamos a ser inferior a la posibilidad de que nos brinda la vida de tener estos partidos y vamos a competir de la mejor manera y vamos a estar para cosas buenas”.



Braian Angola agregó que Colombia tiene en estos momentos a sus mejores hombres “Y ya no nos están mirando como la cenicienta. Creo que lo que se hizo ante Brasil nos puso en la mira de los demás y saben que acá hay un grupo que la va a lugar hasta el final por sacar todo adelante”.



A su turno, Andrés Ibarguën sostuvo que “Colombia tiene que pensar en lo hace Colombia. Es lógico que debemos conocer a los rivales, pero considero que tenemos un grupo muy bueno. Han llegado unas piezas, que, aunque nos conocemos desde hace mucho, no estuvieron en las ventanas pasadas, las estamos arropando e incorporando para que nuestro equipo sea aún más fuerte que la vez anterior”.



Colombia partió este lunes a territorio mexicano donde el jueves, en horas de la noche, estará enfrentando a México. El 29 de agosto recibe a Estados Unidos en el coliseo Elías Chegwin.