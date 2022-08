Colombia vence a México y sigue en la búsqueda de su cupo para la Copa Mundo de baloncesto

El combinado patrio logró su tercera victoria al hilo, 93-89 sobre México, y dio un paso importante en la búsqueda por clasificarse a la Copa del Mundo.



Con la misma base de jugadores que lograron vencer a Brasil y con la incorporación de Jaime Echenique al plantel, la Selección Colombia dio cara a México.



En los dos primeros cuartos el conjunto local impuso su juego ante los ‘Cafeteros’, sacando una diferencia de 20 puntos en el marcador. México le sacó provecho a los rebotes ofensivos que le otorgó la defensa de colombiana, además de castigar desde la línea de tres puntos, aprovechando la buena mano de jugadores como Pako Cruz y Gabriel Girón.



La ‘Tricolor’ comenzó a descontar en el tercer cuarto, en gran parte por el buen trabajo en defensa que desplegó el equipo dirigido por Guillermo Moreno, que mermó por completo el ataque mexicano, logrando acercarse con un parcial de 21-12. Romario Roque y Brian Angola fueron los más destacados en el costado ofensivo, con un gran aporte en el juego del equipo, sumando puntos importantes para recortar en el score.



En el último cuarto Colombia empató el encuentro, encontrándose con el despertar en ataque de Andrés Ibargüen y un aporte importante desde el banquillo de Luis Almanza, quien fue indescifrable para la defensa rival por su velocidad a la hora de atacar el aro. Ambos quintetos desaprovecharon oportunidades claras para adelantarse en el marcador en los últimos segundos del partido, mandando el encuentro a tiempo extra.



Ya en el alargue el conjunto ‘Tricolor’ logró separarse de los centroamericanos con una diferencia de 5 puntos, misma distancia que supieron mantener para así llevarse el encuentro. Brian Angola fue nombrado el mejor jugador del partido, promediando 21 PT, 9 REB y 3 AST.



“Nosotros no nos íbamos a rendir, nosotros hablamos de hacer detenciones de ir al rebote y lo que dijo Brian, jugar juntos, nuestro estilo de juego, nuestra identidad, nuestras convicciones son suficientes para alejarnos de pensar en que nosotros vamos a perder”, comentó el coach Guillermo Moreno post partido.



“La victoria se dio por los jugadores que vinieron de la banca, hubo varios jugadores que no tuvieron su día, Almanza, Romario, el mismo Ibargüen que venía jugando unos partidos bien importantes anteriormente y hoy pues sabemos las condiciones de un jugador como Jaime Echenique, un jugador que lo necesitamos para mejorar nuestro nivel de juego, viniendo de la banca nos dieron un plus importante y creo que eso fue lo que nos ayudó a ganar el partido”, declaró Angola en rueda de prensa.



La Selección arribará a Colombia este viernes al Aeropuerto el Dorado, los jugadores descansarán en Bogotá y al día siguiente viajarán a la 1:00pm a Barranquilla para preparar su siguiente juego.



Colombia se medirá ante Estados Unidos el próximo lunes 29 de agosto en el Coliseo Elías Chegwin por la segunda fecha de la ventana de eliminatorias rumbo al Mundial de baloncesto 2023.