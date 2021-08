¡Colombia, protagonista! Se abre el telón de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020

Los Paralímpicos de Tokio abren este martes con un año de atraso provocado por la pandemia, mientras el coronavirus aún amenaza a Japón, que se enfrenta a un fuerte aumento en los contagios.



Las competiciones se celebrarán, al igual que las Olimpiadas, con estrictas medidas sanitarias que incluyen la ausencia de espectadores en casi todos los eventos y duras restricciones para los atletas y otros participantes.



Persiste una fuerte preocupación en Japón, que afronta su quinta ola del virus, al acercarse la apertura de los Paralímpicos.



Los nuevos casos de Covid-19 han aumentado y médicos en todo el país advierten que los hospitales están cerca de la saturación, mientras los casos graves alcanzan su nivel más alto de la pandemia.



El entorno es difícil para el principal evento deportivo para atletas con discapacidad, y el presidente del Comité Paralímpico Internacional (CPI), Andrew Parsons, pidió no bajar la guardia.



Pese al contexto adverso, Parsons sostuvo que el evento tendrá un alcance "increíble".



"Por supuesto, el hecho de que no tengamos espectadores en los lugares de competición es un desafío, pero creemos que podemos llegar a más de cuatro mil millones" de espectadores, aseguró Parsons en una entrevista con AFP.



Autoridades locales dicen que los Juegos serán seguros, y que los atletas y otros participantes seguirán las mismas reglas sanitarias de las Olimpiadas.



Los atletas solo podrán entrar a la Villa Paralímpica poco antes de su evento y deberán salir 48 horas después de competir.



Tendrán pruebas PCR diarias y movilidad limitada entre los sitios de entrenamiento, competencia y la villa.



Las medidas buscan evitar que los Juegos se conviertan en un evento propagador del virus, y las autoridades dicen que las Olimpiadas probaron que sí funcionan.



Se registraron 552 casos de Covid-19 relacionados con los Juegos entre el 1 de julio y la semana pasada, en su mayoría entre residentes de Japón que trabajaban para las competiciones o como contratistas.



Hasta la fecha se han reportado 107 contagios relacionados con los Paralímpicos.



Las autoridades olímpicas dicen que no hay evidencia de que las infecciones originadas en los Juegos se hayan propagado al resto de Japón, donde los contagios ya estaban en alza.



"La situación de contagios hoy es diferente a lo que era antes de las Olimpiadas, se ha deteriorado", admitió este viernes Hidemasa Nakamura, de Tokio 2020. "El sistema médico local también está en una situación muy difícil".

Colombia sueña con medallas

Este año y con ilusiones renovadas, la delegación colombiana competirá en los Juegos Paralímpicos 2020 con la participación más grande de su historia, pues, con 69 Para Atletas clasificados el país será un equipo que se ilusiona con una buena presentación en Tokio.



Érica Castaño y Francisco Palomeque son los elegidos para ondear el tricolor nacional en las justas y así, llevar por lo más alto los sueños y metas de todo el país en Japón.



Baloncesto en silla de ruedas, Tenis en silla de ruedas, Para Natación, Para Cycling, Para Atletismo, Boccia, Para Powerlifting, Para Tenis de Mesa, Para tiro con arco son los deportes donde participarán nuestros atletas.



Dixon Hooker, Mauricio Valencia, Carlos Daniel Serrano, Diego Germán Dueñas son otras de las figuras destacadas de la delegación nacional en las justas paralímpicas que entran en acción.