Colombia cierra la fase de grupos de la FIBA AmeriCup con derrota ante Canadá

La selección colombiana de baloncesto cerró su participación en la fase de grupos de la FIBA AmeriCup 2022 con una derrota 61-62 ante Canadá. Colombia tuvo control total del juego hasta los últimos segundos donde se le escapó el triunfo.



Los dirigidos por Guillermo Moreno, quedaron a unos minutos de quedarse con el segundo puesto del grupo y la clasificación directa a la segunda fase de la AmeriCup.



Los canadienses empezaron un juego fluido con oportunidades de sobra en el perímetro abierto para ambos equipos, el primer cuarto terminaba con ventaja para Canadá 21-16. Sin embargo, el comportamiento ofensivo de los colombianos no bajaría el ritmo y se repondría de cara al inicio del segundo cuarto con Jaime Echenique siendo el líder del equipo dentro del maderamen.



Con un destacado segundo cuarto de Juan Diego Tello, la selección colombiana se repondría e iría adelante en el marcador por 39-30. En el poste bajo hubo una justa batalla entre colombianos y canadienses, ambos terminarían casi con el mismo número de rebotes ofensivos y defensivos.



Para el tercer cuarto, manteniendo el esfuerzo físico y los buenos movimientos en las transiciones ofensivas, los ‘Criollos’ mantuvieron el marcador a su favor. Para el último cuarto, Canadá tomó las riendas del compromiso nuevamente, acortó y logro empatar la diferencia que llevaba Colombia en el marcador. Varios errores consecutivos hacia la parte final del encuentro le dieron a Canadá la oportunidad de colocarse adelante en el marcador, dejando 1.8 segundos en el cronometro para que Colombia tomara acciones, pero ya era muy tarde.



Jaime Echenique fue el mejor del juego para los colombianos con 18 PTS, 6 REB, 2 BLOQ y 1 AST. Dalano Banton, de Canadá, tuvo los mejores números del juego para los canadienses con 20 PTS, 5 REB y 5 AST.



Con este resultado, Colombia queda a la espera de los resultados de los juegos restantes del grupo B y C para obtener la clasificación. De no darse los resultados, nuestro seleccionado daría por terminada su participación en esta edición de la AmeriCup 2023.