Colombia cayó frente a Brasil en su segunda salida de la AmeriCup de baloncesto

Colombia jugó su segundo partido en la AmeriCup ante Brasil. El conjunto ‘cafetero’ sabía que se enfrentaba ante un duro rival que supo revalidar su condición de contendiente a quedarse con esta edición del torneo continental.



Colombia comenzó a la par de su rival con un buen ritmo en ataque como en defensa, ambos conjuntos estaban enchufados desde la larga distancia, lanzando con buenos porcentajes de tiro. Jaime Echenique y Juan Tello empezaron el cuarto con el pie derecho, tomando la batuta del ataque colombiano, mientras que por el lado de los brasileños Yago Santos y Lucas Mariano hacían de las suyas en la zona ‘cafetera’. La efectividad desde la línea de tres les permitió a los ‘cariocas’ tomar la ventaja en el cuarto que concluyó con un marcador de 22-25.



En el segundo cuarto la tricolor permitió varios tiros abiertos fuera de la pintura, que el rival convirtió en anotación, aunado a ello los dirigidos por Guillermo Moreno bajaron su rendimiento en ataque, errando bandejas cantadas. Mientras que los brasileños demostraron su experiencia y aprovecharon su condición de local, logrando sacar una diferencia de 11 puntos para irse al descanso con el cuarto a su favor con un parcial de 12-23.



Brasil acelero el paso saliendo del vestidor, con una defensa muy dura que no pudo ser descifrada por el conjunto nacional que tan solo pudo anotar 6 puntos en el tercer periodo, mientras que los locales aprovecharon cada una de sus incursiones en ataque, además de estar muy finos en los triples con un porcentaje de acierto superior al 50%. El cuarto término 6-27.



Con el partido casi liquidado el combinado patrio no bajó las manos y asumió su derrota con la cabeza arriba, intentado que el marcador final no fuese tan abultado, el tramo final fue más parejo a pesar de perder en el cuarto final por 5 puntos de 20-25.

Yago Santos fue el MVP del encuentro, promediando 14 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias con una valoración de +24 en eficiencia. Por el lado del seleccionado colombiano Tony Trocha fue mejor valorado, aportando 16 puntos, 1 rebote y 2 asistencias.



Los dirigidos por Moreno se prepararán para enfrentar a Canadá el próximo lunes 5 de septiembre, buscando ganar el 2do puesto del grupo. Hora: 9:10 a.m, por DirecTV Sports.



“Es difícil competir contra un equipo que anota 20 tiros triples y distintamente si usted no puede pagar un tiro triple con otro es muy difícil tratar de acortar esa diferencia. También algo que nosotros hemos venido haciendo importante es la batalla de los rebotes, que totalmente la perdimos hoy, cuando usted no tiene esas posibilidades de recuperar rebotes, hacer segundos tiros, es bastante dificultoso para nosotros”, comentó el profesor Guillermo Moreno tras la derrota ante Brasil.