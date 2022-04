Cinco departamentos instalaron deportistas en semifinales del Nacional de Billar en Cali

Los departamentos del Valle, Tolima, Bogotá, Boyacá y Caldas clasificaron deportistas en las semifinales del Campeonato Nacional de Billar que se desarrolla en Cali y finaliza este miércoles en las categorías juvenil y damas mayores.



El vallecaucano Cristian David Henao López, natural del municipio de Trujillo, quien venció en semifinales al bogotano Santiago Martínez 24-17, fue el único anfitrión que avanzó a semifinales del torneo juvenil, luego de la primera jornada realizada este martes 19 de abril en el coliseo de la Liga del Valle.



También se instalaron en esta fase semifinal, Diego Pachón de Bogotá, quien se impuso a Miguel Trujillo del Valle del Cauca; Mario Insignares, de Boyacá, al vencer a Johan Potes de Tolima, y Jefferson Arango, Caldas, dejó en el camino a Rubén Rincón, del Tolima.



Las semifinales y finales de carambola a tres bandas, en los juveniles, se jugarán este miércoles desde las 10:00 am con los siguientes cotejos: Cristian Henao (Valle) Vs Diego Pachón (Bogotá) y Mario Insignares (Boyacá) vs Jefferson Arango (Caldas).



En mujeres carambola libre se clasificaron a semifinal Johana Sandoval (Bogotá) quien se enfrentará con Paola López (Boyacá) y Andrea Cardona (Tolima) con Edna Vargas, también del Tolima.



El torneo de los más jóvenes y las damas, que finaliza este miércoles, para darle paso a la élite masculino, tiene el patrocinio de Indervalle y apoyo de la Secretaría de Deporte y Recreación de Cali con el escenario.