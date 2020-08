¡Ya se palpita! Estos son los candidatos que le pelearán el Tour de Francia a Egan Bernal

Daniel Molina Durango

Lucho Herrera, uno de los emblemas del ciclismo nacional —ganó la Vuelta a España y fue quinto del Tour de Francia en 1987— dice que la edición 2020 de la ronda francesa podría ser sorpresiva debido a las circunstancias que se han presentado este año a causa de la pandemia del Covid-19.



Tras casi cuatro meses de entrenamientos en casa y apenas unas cuantas carreras recientes, los principales ciclistas del mundo encararán desde el 29 de agosto un Tour marcado por algunas grandes ausencias, como es el caso de los campeones Chris Froome y Geraint Thomas, y de un puñado de lesiones y molestias en algunos de sus participantes.



“Será un Tour sorpresa, cada día habrá una carrera distinta”, asegura Herrera.



Pese a lo atípico, en lo que sí parece haber un consenso es en los nombres de los favoritos al título.



En un primer escalón se encuentra el colombiano Egan Bernal, el actual campeón de la competencia, quien encabeza a la escuadra del Ineos, que tendrá un duelo abierto con el Jumbo de otros dos candidatos: el esloveno Primoz Roglic y el holandés Tom Dumoulin.



Un renglón más abajo está un ciclista que no se puede descartar, el boyacense Nairo Quintana, quien a pesar de no encontrarse en un equipo fuerte (pasó del Movistar al Arkea Samsic), siempre ha tenido en su pecho esa ilusión de ganar el Tour, la única carrera grande que le falta.

Los colombianos

Por su juventud (23 años) y su hambre de gloria, Bernal es el candidato de todos para obtener el Tour de nuevo.



“Llega siendo el campeón y eso le dará confianza y más liderazgo”, asegura Lucho Herrera.



Ante la ausencia de Froome y Thomas (que no están en buenas condiciones), Egan estará respaldado por el ecuatoriano Richard Carapaz, una ficha importante, sobre todo en la escalada.



Por los lados de Nairo, la situación no es tan fácil, porque los analistas coinciden en que “le falta equipo” para aspirar al título con el Arkea.

No obstante, ‘Nairoman’ ya ha demostrado en el pasado que no se le puede subestimar, y que además puede hacer grandes cosas cuando se siente cómodo.



“El Arkea no es el mejor equipo, pero allí Nairo se siente rodeado. Y si a eso le sumamos que habrá mucha montaña, sin duda alguna que él se va a ver beneficiado para que muestre sus grandes condiciones”, opinó Héctor Palau, analista de ciclismo.



Lo único que podría llegar a jugar en contra de Egan y Nairo son las molestias que han estado teniendo en los últimos días.

Ambos se retiraron la semana pasada del Dauphiné por diferentes dolores, Bernal en la espalda y Quintana en una rodilla.

La apuesta del Jumbo, peligro real

Sobre el papel, los otros pretendientes fuertes que tiene el Tour son Roglic y Dumoulin, quienes hacen parte del ‘dream team’ del Jumbo, que promete pelearle fuerte al Ineos de Egan.



El capo del equipo, sin duda alguna, es Roglic, pero dependiendo de lo que pase en cada etapa, Dumoulin también podría dar la pelea, sobre todo por las molestias que viene sufriendo Primoz, quien se retiró de la última etapa del Dauphiné por una caída de la cual, según él mismo, todavía no se ha recuperado.



“Honestamente, esperaba sentirme mejor a estas alturas, vamos a ver qué traerán los próximos días. Me mantengo optimista”, sostuvo el pasado jueves Roglic, de 30 años, y quien se había mostrado como el ciclista más sólido desde la reanudación de las competencias.

A esto se le suma la ausencia de Steven Kruijswijk, quien se perderá la carrera por una lesión.



Es allí donde puede emerger la figura de Dumoulin, de 29 años, como la otra carta fuerte del Jumbo. El holandés ganó el Giro de Italia en el 2017 y fue segundo del Tour en el 2018.



“El Jumbo, con Roglic y Dumoulin estará muy fuerte. Hay que ver cómo llega Primoz después de la caída, y Tom es un ciclista que genera una gran expectativa, es un corredor a tener en cuenta”, remarcó Palau.

Todo está dado para que se vea un Tour incierto, pero emocionante.