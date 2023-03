Y un día volvió: Egan Bernal regresó a las grandes carreras europeas luego de mucho tiempo

Este lunes fue un día especial para el ciclismo colombiano gracias al regreso del pedalista Egan Bernal a las competencias tipo World Tour, luego de un año largo sin estar presente.



El ciclista zipaquireño sufrió un fuerte accidente en enero de 2022 que lo tuvo por fuera de las carreras por mucho tiempo. Aunque en su momento no se creía que pudiera retomar la bicicleta, logró superar la adversidad y en este 2023 ha estado activo para volver a la élite.



Su primera competencia fue la Vuelta a San Juan, donde lastimosamente tuvo que salir por un problema en su rodilla y eso lo estuvo aquejando por más de un mes.



Ahora, ya recuperado, Egan Bernal tomó la partida en la primera etapa de la Vuelta a Cataluña para mostrarse así mismo en qué nivel se encuentra, de cara a las grandes carreras de la temporada.



El campeón del Tour de Francia 2019 fue claro en la antesala de la competencia al afirmar que "estoy lejos de disputar esta semana un título. Paré tres semanas después de Argentina, solo he estado montando un par de semanas y por más 'supermán' que sea, no voy a poder estar bien. Hay que ser realistas. La idea es salir con mejores sensaciones, la temporada es larga y quedan muchas carreras y lo importante sería apuntarle a las otras".



Esta Vuelta a Cataluña tendrá tres etapas de alta montaña, comenzando desde este martes, donde Egan pondrá a prueba su cuerpo para conocer su condición física y también medirse con respecto a los favoritos Primoz Roglic, Remco Evenepoel y Adam Yates.



Egan Bernal (INEOS) terminó la primera etapa de la Vuelta a Cataluña desarrollada en 164,6 kilómetros en los alrededores de Sant Feliu de Guíxols, en la casilla 32 a 10 segundo del esloveno Roglic (Jumbo-Visma), vencedor de la jornada y primer líder de la competencia.



El mejor colombiano de la fracción fue Esteban Cháves (EF) que llegó en la posición 17, seguido por Rigoberto Urán (EF) en la casilla 21. Ambos, con el mismo tiempo del ganador.



Por su parte Einer Rubio (Movistar) llegó en la posición 49 a 10 segundo de Roglic; Hárold Tejada (Astana), Iván Sosa (Movistar) y Andrés Ardila (Burgos), terminaron a 47 segundos del ganador.