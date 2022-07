Vingegaard conserva el maillot amarillo del Tour; Nairo se mantiene sexta en la general

El danés Jonas Vingegaard conservó el maillot amarillo de líder de la general del Tour de Francia, este sábado tras la 14ª etapa -ganada por el australiano Michael Matthews- en cuyo final en Mende sufrió los ataques de su principal rival Tadej Pogacar.



El líder del equipo Jumbo y el esloveno del UAE ascendieron codo con codo la práctica totalidad de la subida final de la Croix Neuve, que va a dar al aeródromo de Mende, y cruzaron la meta con más de 12 minutos y medio perdidos respecto al ganador del día.



Por su parte, Rigoberto Urán y Daniel Martínez batallaron y fueron protagonistas en gran parte de los 192 kilómetros del recorrido. Nairo Quintana defendió su posición en la general, donde se mantiene sexto a 4 minutos y 15 segundos del líder, el danés Jonas Vingegaard. Urán se ubica en el puesto 20 a 59 minutos, y Daniel Martínez es 23 a 1 hora, 15 minutos.



De esta forma, el primero y el segundo clasificado en la general siguen separados por 2 minutos y 22 segundos después de un día en que el vigente doble campeón de la 'Grande Boucle' Tadej Pogacar estaba obligado a poner en apuros al líder.



"Sabía muy bien que Tadej (Pogacar) me iba a atacar hoy. Lo hará cada vez que tenga ocasión y yo haría lo mismo si estuviese en su lugar", afirmó Vingegaard. "Me sorprendería si hiciese otra cosa".



Pogacar, por su parte, confesó que su estrategia es "estresar a Jonas Vingegaard y al Jumbo-Visma todo lo que podamos".



- Marc Soler cuarto -

En la pelea por la etapa, Matthews (Team BikeExchange) cruzó la meta de Mende 15 segundos por delante del italiano Alberto Bettiol y 34 segundos antes que el francés Thibaut Pinot. Cuarto fue Marc Soler (UAE) que no pudo devolver una victoria al ciclismo español en el Tour, después de la última, en 2018 precisamente en Mende obra de Omar Fraile.



En la Croix Neuve, también llamada subida Laurent Jalabert, con 3 kilómetros al 10,2%, Matthews ganó el pulso con un Bettiol que le había dado alcance en la subida.



Pero a 500 metros para el alto, el australiano de 31 años mostró sus fuerzas para firmar su cuarta victoria de etapa en el Tour, en el que fue maillot verde de la regularidad en 2017.



La escapada del día se conformó sobre la hora de carrera, y contó con los españoles Marc Soler y Luis León Sánchez (Bahrain) y con los colombianos Rigoberto Urán (EFE) y Daniel Felipe Martínez (Ineos).



- Fuga consentida -

La mayoría de los 23 escapados estaban a más de una hora del maillot amarillo en la general, y el más cercano al liderato era el sudafricano Louis Meintjes (Intermarché), 13º a casi 16 minutos antes de empezar la etapa y ahora 7º a menos de cuatro minutos y medio del líder.



Así las cosas el Jumbo no tenía el menor interés en desgastarse tirando del pelotón, y el UAR de Tadej Pogacar si quería, no podía, mermado con sólo cinco corredores y un Primoz Roglic que no vivió su mejor día y llegó a rodar varios kilómetros rezagado del grupo de favoritos.



A algo más de 53 kilómetros para meta el australiano Michael Matthews pegó un cambio de ritmo y logró abrir un pequeño hueco con sus compañeros de fuga. No tardaron en unírsele Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe), Luis León y Andreas Kron (Lotto-Soudal). Por detrás, Soler trataba sin éxito de enlazar, y en la subida se vio pronto que no sería el día de Luis León.



Matthews y Bettiol alternaron ataques y bajones, llevándose al final el gato al agua el australiano, más experto en estas lides.



"Yo no soy sólo un esprínter", afirmó el australiano, que fue segundo en dos etapas en este Tour detrás de dos hombres fuertes de la carrera, el esloveno Tadej Pogacar (en Longwy) y el belga Wout van Aert (en Lausana).



"Es un poco la historia de mi carrera, con altibajos", confesó un Matthews que dedicó su victoria, la 39ª de su carrera, a su hija de tres años. "Ahora ella sabe por qué me voy tan a menudo".



El colombiano Nairo Quintana (Arkea Samsic) llegó a 17 segundos de Vingegaard y Pogacar, a la vez que el tercero en la general Geraint Thomas y que el francés David Gaudu.



"Es un buen resultado, todo el día el equipo trabajó muy bien, siempre delante para el viento, para la subida, es lo que marcó la diferencia hoy para hacer la última subida bien", afirmó Nairo, quien espera "que mañana sea más tranquilo y que el día de descanso recuperemos bien para la última semana".



Si bien el perfil del domingo es apto para un final al esprint, el calor podría erigirse en un molesto compañero en la 15º etapa con salida en Rodez y final en Carcasona.