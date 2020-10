Video: Julian Alaphilippe sufrió una grave caída en el Tour de Flandes que ganó Van der Poel

Juan Carlos Pamo

Los espectadores disfrutaron del pulso esperado: el neerlandés Mathieu Van der Poel ganó el Tour de Flandes, su primer 'monumento', por delante de su eterno rival, el belga Wout Van Aert, este domingo en Oudenaarde, al sur de Gante (Bélgica).



La pareja, fugada con el campeón del mundo, el francés Julian Alaphilippe, quien sufrió una dura caída tras chocar con una moto de la organización, se disputó al esprint la victoria, lograda por Van der Poel justo 34 años después de que lo hiciera su padre Adrie.



Los dos grandes favoritos de esta 'Ronde' se fugaron luego de un ataque de Alaphilippe a unos cuarenta kilómetros de meta.



Solo Mathieu Van der Poel siguió al francés. Van Aert, que no siguió en un primer momento este movimiento de carrera que acabaría siendo decisivo, hizo en solitario el esfuerzo de alcanzarles en la ascensión en pavés de Taaianberg.



La energía empleada en este momento, sumada a su caída sin consecuencias a poco más de 100 km de meta, le costaron sin duda la victoria.



Van Aert, ubicado en segunda posición en el último kilómetro, lanzó el esprint sin conseguir sorprender al neerlandés.



En los últimos cien metros, el nieto de Raymond Poulidor, codo a codo con Van Aert, arañó los pocos centímetros de ventaja que le sacaba su rival de siempre. El mismo con el que se ha repartido los últimos seis títulos mundiales de ciclocrós (tres cada uno).



La historia podría haber sido diferente sin la caída de Alaphilippe: menos rápido que los otros dos al esprint, el galo se habría visto obligado a pasar al ataque.



Ya fue él quien lanzó realmente la carrera en el Koppenberg con una aceleración que redujo el pelotón a apenas treinta corredores.



Pero cuando estaba al frente de la carrera junto al dúo, el maillot arcoiris salió despedido de su bicicleta tras impactar con una moto de la organización a 35 km de la llegada, dejando como resultado fracturas en la muñeca derecha.



"Julian Alaphilippe chocó con una moto y (...) fue transportado al hospital de Renaix, donde las radiografías mostraron fracturas de los metacarpos 2 y 4 de su mano derecha", explicó su equipo Deceuninck en un comunicado. "El lunes será operado en el hospital de Herentals" (norte de Bélgica), añadió.



Con Alaphilippe fuera de combate, Van der Poel y Van Aert se relevaron sin atacarse para saldar cuentas en el esprint una semana después de que el belga criticara a MVDP.



"Aparentemente prefiere que yo pierda antes que ganar él mismo. Quizá ha olvidado que ya he ganado mucho", espetó Van Aert después de la Gante-Wevelgem, enfadado con el trato especial que le reservó Van der Poel.



El noruego Alexander Kristoff, que fue el más rápido del segundo grupo, completó el podio como el año pasado, cuando superó, entre los derrotados a... Van der Poel.



Pese a su cuarto puesto, ya fue el hijo de Adrie Van der Poel, vencedor del Tour de Flandes en 1986, quien ofreció la mejor impresión.



Al suelo tras un pinchazo a 50 kilómetros de meta, Van der Poel remontó en solitario el año pasado para conectar finalmente con el grupo de cabeza, sin poder seguir el ataque decisivo del italiano Alberto Bettiol.



Sensación del año 2019, el neerlandés se impuso en la Amstel Gold Race, su primer gran éxito en ruta. A los 25 años, este domingo se confirmó, imponiéndose en el Tour de Flandes, el cierre de estas semanas de clásicas, muy afectadas por el covid-19. La París-Roubaix es el único 'monumento' que no se disputará este año, anulada por razones sanitarias.

Un contexto que ha desteñido la gran cita del ciclismo belga, privada este domingo de su millón de fieles en los bordes de la carretera. Los espectadores no podían estar en la salida, ni en la llegada, ni en las subidas, ni en los sectores de pavés. Las reuniones se limitaban a cuatro personas.