¡Un aniversario inolvidable! Se cumple un año del título de Egan Bernal en el Tour de Francia

Juan Carlos Pamo

El 28 de julio del 2019, visto desde un retrovisor, ha sido sin discusión, el día más amarillo en la historia de Colombia, un país enamorado de forma empedernida del ciclismo y que ese domingo pudo ver, después de mucho tiempo, a un ciclista nacional llevarse el título del Tour de Francia, la carrera más importante de esta disciplina.



Ese domingo, soleado no solo en Colombia, sino también en territorio francés, los colombianos se levantaron muy temprano y se pusieron en su mayoría camisetas amarillas para hacerle honor al maillot del mismo color que el joven Egan Bernal había conseguido hacía dos días en esa exigente etapa montañosa corrida entre Saint-Jean-de-Maurienne y Col de l’Iseran, en donde el pedalista de Zipaquirá supo atacar para llegar al primer lugar de la tabla general antes de la suspensión de la fracción por el mal estado de la carretera a causa del clima.



Pese a desatar la euforia nacional desde ese mismo momento, Bernal no perdió el enfoque y un día después arribó a la meta en Val Thorens siendo el campeón virtual del Tour, preparándose y preparando a todo el país para la gran fiesta que se venía.



Porque ese domingo 28, cuando Bernal posó ante las cámaras como campeón en el Arco del Triunfo de París, después de recorrer los Campos Elíseos, todo el país sintió el desahogo de lograr una carrera que en tantas versiones había estado destinada a no ser para Colombia.



Un año después, y previo a una nueva edición del Tour —que este año se correrá del 29 de agosto al 20 de septiembre a causa de la emergencia del Covid-19—, la gran pregunta a responder ahora es: ¿podrá Egan volver a realizar una gran hazaña y ganar la carrera más importante de todas de manera consecutiva?

¿Cuáles son las cartas de Egan para lograr un nuevo triunfo?

Santiago Botero, exciclista colombiano y hoy en día analista de este deporte, considera que Egan tiene todas las condiciones para seguir cosechando éxitos en el Tour de Francia.



“Yo pienso que Egan es un deportista especial porque combina sus grandes condiciones con su mentalidad de ganador. Para mí, él tiene la condición del gran campeón, que es esa persona que no solo gana, sino que trasciende”, indicó.



Botero, además, considera que la juventud del zipaquireño (23 años) puede ser un punto a su favor frente a otros rivales y ante sus mismos compañeros de equipo en el Ineos (Chris Froome y Geraint Thomas), tan exitosos como veteranos.



“Él está muy joven, por lo que tiene esas ganas y esa ambición de ganarlo todo. Además, hay algo importante y es que a esa edad su cuerpo va asimilando mejor los esfuerzos”, señaló.



Para Botero, además, el entrenamiento realizado por Bernal en Colombia en los últimos meses será determinante. “Se fogueó en el altiplano cundiboyacense, y esa es una buena carta a su favor, ya que los entrenos de Bernal son muy parecidos a la competencia”, concluyó.

El trabajo de Ineos

Para esta edición del Tour, el equipo Ineos no tendrá un líder decidido, sino que será la carrera y lo que pase en ella lo que determinará quién será respaldado al final para pelear por el título.



En ese sentido, Héctor Urrego, especialista de ciclismo de RCN, sostuvo que en el equipo de Egan Bernal no habrá inconvenientes, ni tampoco luchas de ego, ya que lo más importante para los corredores es el conjunto en la competencia.



“Egan fue claro cuando dijo que él corre para Ineos y no para Egan Bernal. Ese es un gran equipo en el que ninguno de sus integrantes va a hacer algo que afecte a un compañero si tiene posibilidades”, sentenció Urrego.



Para el analista, “sinceramente no me sorprendería ver a Egan peleando de nuevo por ganar el Tour, pero si las cosas van por otro camino, tampoco me sorprendería verlo trabajando para el equipo”, concluyó.



Consciente de toda la expectativa que se generará desde finales de agosto, cuando inicie al Tour, Egan tiene muy claro que lo dará todo para volver a quedarse con la camiseta amarilla.



Por lo menos, eso es lo que asegura Gloria Bernal, su tía, que recuerda el 28 de julio del 2019 como uno de los días más felices de su vida.



“Tenemos la esperanza y la fe puestas en él, yo sé que Dios y la Virgen lo van a cuidar para que pueda triunfar, porque eso es lo que él quiere”.

Otro logro que se conmemora

Este martes también el ciclismo colombiano cumple otro aniversario muy importante: hace ocho años el pedalista antioqueño Rigoberto Urán se quedó con la medalla de plata en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.



Colombia tuvo una histórica participación en las justas londinenses, cosechando una medalla de oro, tres de plata y cuatro de bronce.