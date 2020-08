¡Triunfo colombiano! Daniel Martínez se quedó con el título del Criterium Dauphiné

Francisco Henao

Daniel Martínez (Education First) , joven ciclista colombiano de 24 años, se llevó este domingo la 72ª edición del Critérium del Dauphiné por delante del francés Thibaut Pinot, tras una última etapa loca con final en Megève (este de Francia) .



La quinta y última etapa fue para el estadounidense Sepp Kuss, de un equipo Jumbo que no pudo contar este domingo con su jefe de filas, el esloveno Primoz Roglic, al no tomar la salida luego de una caída el sábado cuando lideraba la clasificación general.



Martínez, quinto en la clasificación en la línea de salida, dio la vuelta a la situación en una etapa frenética. En la general final superó en 29 segundos a Pinot y en 41 segundos a otro francés, Guillaume Martin.



Pinot, que partía como líder de la general luego del abandono de Roglic, no pudo aguantar el ritmo de sus rivales directos en la ascensión de Domancy, antes de los últimos 20 kilómetros. Pareció sobrepasado antes de reponerse e iniciar una persecución en la subida de llegada.



En la última etapa, con ocho subidas, el galo Julian Alaphilippe y el ruso Pavel Sivakov lideraron durante mucho rato. Ambos ciclistas fueron alcanzados en Domancy por Martínez, su compatriota Miguel Ángel López, Kuss y Tadej Pogacar.



Kuss, uno de los lugartenientes de Roglic en la montaña, dio la estocada a 9 kilómetros de meta, para imponerse con 27 segundos de ventaja sobre Martínez, segundo en la etapa.



El colombiano, que sucede en el palmarés al danés Jakob Fuglsang, ausente en esta edición, es el tercer corredor de su país que triunfa en el Dauphiné, 29 años después de la segunda victoria de la leyenda Lucho Herrera.



Dos veces campeón de Colombia de contrarreloj, Martínez se desenvuelve bien en montaña. El año pasado ganó una etapa de la París-Niza y el pasado febrero se apuntó una etapa del Tour Colombia por delante de sus compatriotas Sergio Higuita y Egan Bernal.