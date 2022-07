Tour de Francia: Nairo, Rigoberto Urán y Daniel Martínez buscarán protagonismo en la alta montaña

Con la alta montaña, su terreno predilecto, en el horizonte, los tres corredores colombianos en el Tour de Francia (Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Daniel Martínez) velan armas en busca de ganar protagonismo luego de una primera semana discreta, y de dar una nueva victoria de etapa a su país, huérfano de la presencia de Egan Bernal.



Superada la crono inicial, dejados atrás los riesgos de abanicos en la primera semana, luego de haberse visto los tres involucrados en caídas, y tras sendos primeros contactos con las carreteras en subida en la Planche des Belles Filles y en las onduladas etapas del domingo en Suiza y sus inmediaciones, se alzan enhiestos ante los ojos del trío de 'escarabajos' y con nieves perpetuas en sus cimas los Alpes en primer término.



El Telegraphe, el Galibier, el Col du Granon, la Croix de Fer o el Alpe d´Huez son algunas de las cimas alpestres que deberán afrontar el miércoles y el jueves y cuyos meros nombres al mismo tiempo que estremecen evocan gestas legendarias en el ciclismo.



Aunque la situación en la que afrontan las dos semanas decisivas de la 'Grande Boucle' no es la más adecuada para invitar al optimismo.



Nairo es el mejor colocado de los tres en la general, en el puesto décimo, a 2 minutos y 13 segundos del maillot amarillo Tadej Pogacar.



¿Está el líder del Arkea Samsic, segundo en 2013 y 2015 y tercero en 2016, demasiado lejos como para renunciar a la general y centrarse en victorias de etapa, o lo suficientemente cerca como para luchar al menos por el podio aunque sea a costa de perder opciones de una victoria parcial?



Desde la etapa quinta no ha bajado del puesto 15 en meta, y ya sabe lo que es cruzar la meta el primero en los Alpes.



"Realizamos una buena preparación para llegar a este Tour. Hoy estamos con los mejores. Estoy en buena forma", afirmó Nairo el domingo al término de la etapa tras la que escaló un puesto en la clasificación general.



"Con la llegada de la montaña comienza otra carrera", añadió el tres veces ganador de etapa en el Tour, que no mostró secuelas de la caída sufrida la víspera.



Rigoberto Urán, que durante un breve lapso fue maillot amarillo virtual el domingo al estar metido en la escapada del día, se desplomó en la parte final y ocupa el puesto 22º a 9 minutos 41 segundos del líder esloveno.



Pero si estas primeras nueve etapas han dejado un damnificado colombiano ese es Daniel Martínez. El domingo resultó fatídico para el que era, hasta esa 9ª etapa, uno de los tres líderes del Ineos junto a Geraint Thomas y Adam Yates.



El ganador de la Vuelta al País Vasco, el más joven de los tres 'cafeteros', con 26 años, colapsó a poco más de 20 kilómetros para meta, perdiendo el hilo con el resto de favoritos, y cayó del puesto 10º al 30º en la general, a más de 17 minutos del líder.



Así pues, sólo le queda ponerse al servicio de sus dos compañeros británicos (3º y 4º respectivamente en la general) y buscar un triunfo de etapa para ofrecer a Colombia, que no ve a uno de los suyos en lo más alto del podio en el Tour desde que Miguel Ángel López se impusiese en la 17ª etapa en 2020 en el Col de la Loze.



Pero tanto 'Supermán' como el ganador del Tour un año antes Egan Bernal, herido de gravedad al sufrir un accidente mientras entrenaba el pasado mes de enero cuando golpeó con fuerza la parte trasera de un autobús, no están sobre las carreteras francesas este año. Turno para Nairo, Rigo y Daniel Martínez de tomar el testigo.