¡Todo un éxito!: Egan Bernal salió bien de su cirugía y se prepara para una nueva 

La nueva cirugía a la que fue sometido Egan Bernal fue exitosa. Así lo confirmó este viernes Gustavo Uriza, médico personal del deportista.



Aunque el galeno no estuvo en la intervención, sus colegas de la Clínica de la Sabana, la misma que atendió al pedalista tras el grave accidente que sufrió en enero y tras el cual por poco pierde la vida, le confirmaron que todo había salido bien.



Dos días después de retornar de Europa, donde estuvo presente en cuatro competencias, Bernal pasó de nuevo por el quirófano para retirarle, en una de sus rodillas, parte del material que le implantaron con el fin de reconstruirla.



“Estamos muy contentos con la recuperación que ha tenido Egan, aún más al verlo competir en Europa tras el accidente que sufrió. Aunque no estuve en esta nueva cirugía me contaron que todo había salido bien”, dijo Uriza, quien en los próximos días tendrá cita con el pedalista para revisar la operación de la columna que le practicó. “Da felicidad saber que todo marcha bien con él”, agregó.



El regreso de Bernal al pelotón mundial se dio en el Tour de Dinamarca, luego participó en la Vuelta a Alemania, el Giro de Toscana y la Coppa Sabatini. En todas ellas fue protagonista al estar a la cabeza del grupo principal de corredores.



A Egan también se le vio este viernes junto a su madre, Flor Gómez, quien publicó en su cuenta de Instagram foto con su hijo y un mensaje de motivación en medio de su tratamiento de cáncer de seno.



“Un viernes más, una quimio menos. Entramos a la recta final y, como diría mi hijo, la hemos piloteado bien. Obvio, hay momentos muy difíciles, el medicamento cumple con su función destruyendo células malas y buenas, por ende malestares. Pero es ahí cuando debemos tener fuerza mental. Las ganas de vivir, el amor propio, el amor de la familia, el apoyo de amigos... Cada cosita aporta en este duro proceso... Hoy recibí el abrazo más tierno, sincero y lleno de amor. Justo en el momento más crucial aportando la fuerza y la recarga que necesitaba para poder terminar con esto y poder decir lo logramos”, escribió.



Bernal, en periodo de recuperación, se sometería la próxima semana a otra cirugía, esta vez maxilofacial.