"Tenemos que rezar mucho por Egan Bernal": Nairo Quintana

Nairo Quintana se mostró satisfecho por el inicio de temporada que le ha deparado dos triunfos, en el Tour de la Provence y el Tour de los Alpes Marítimos, lo que confirma que es el ciclista colombiano más ganador.



Sin embargo el pedalista boyacense se mostró dolido porque no correrá este año el Giro de Italia, una decisión de su equipo, el Arkea, que busca tenerlo fino para el Tour de Francia.



“Lo del Giro de Italia lo recibo con mucha tristeza porque es muy buen recorrido para mí, pero sabemos el objetivo del equipo y lo que prima en este momento", dijo Nairo este martes en entrevista virtual con varios medios de comunicación.



Nairo habló de los cambios que ha tenido su calendario para la actual temporada. “Hemos decidido no correr la Faun Ardeché para hacer entrenamientos que me permitan mantener la forma en la que estoy”, dijo sobre la carrera que comenzará el sábado y que tendrá en acción a Primoz Roglic y a Julian Alaphilippe.



“Si hago esa carrera no tendría garantizado estar en óptimo nivel para París-Niza y Cataluña”, aseguró.



Preguntado por la situación de Egan Bernal, quien se recupera de un grave accidente, el líder del Arkea dijo que "Lo único que podemos esperar es que Egan se recupere bien. Tenemos que rezar mucho por Egan, para que su recuperación vaya bien", señaló el experimentado corredor de Cómbita (Boyacá) y quien ya ajusta tres temporadas como líder el equipo francés, Arkea.