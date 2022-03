Sergio Higuita fue cuarto en la primera etapa de la Vuelta a Cataluña, que ganó Matthews

El australiano Michael Matthews (BikeExchange) superó al campeón de Italia, el italiano Sonny Colbrelli, para ganar en el sprint la primera etapa del Tour de Cataluña el lunes, en Sant Feliu de Guíxols.



Dos días después de haber logrado la cuarta posición en la Milán-Sanremo, Matthews fue el más rápido en un sprint en un falso plano ascendente, como ya lo hizo durante la última llegada a Sant Feliu de Guíxols, en 2019.



El campeón de la Volta de 2021, el británico Adam Yates, no participa en la carrera, a pesar de haber sido anunciado en un primer momento.



Matthews de 31 años, no había ganado una etapa desde su éxito en la Bretagne Classic, en agosto de 2020.



El australiano portará el maillot de líder el martes, en la segunda etapa (202,5 km). El recorrido unirá L'Escala, en España, con la ciudad francesa de Perpiñán, dónde no había una llegada de la prueba catalana desde el año 1955.



Entre los colombianos, el antioqueño Sergio Higuita terminó cuarto en la etapa quedando a 10 segundos del líder, Nairo Quintana es puesto 25 a 10 segundos igualmente.