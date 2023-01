¿Se va del ciclismo? Lo que se sabe del supuesto retiro de Nairo Quintana 

Nairo Quintana no la pasa bien después de la sanción por dopaje, debido al uso del tramadol durante la última edición del Tour de Francia.



El pedalista boyacense tuvo que dejar el Team Arkéa luego de perder la apelación del caso ante el TAS y desde hace varios meses ha intentando fichar con algún equipo, pero sin éxito.



El Team Corratec parecía iba a ser la nueva casa de Quintana, pero lastimosamente no se logró su contratación y ante la no llegada de ofertas de equipos World Tour, el ciclista estaría considerando su retiro.



El nacido en cómbita, a sus 32 años, logró ganar la edición del Giro de Italia 2014 y La Vuelta a España 2018, quedando pendiente el título del Tour de Francia que le fue esquivo, aunque fue protagonista en varias ediciones donde luchó codo a codo con el británico Froome.



En la prensa internacional ha tomado mucha fuerza la versión sobre un posible 'veto' en contra Nairo Quintana. Al parecer, los managers de diferentes escuadras que estuviesen interesados en fichar al boyacense, eran amenazados por dirigentes de la UCI con no participar en el Tour de Francia 2023, a pesar de que actualmente no existe suspensión alguna en contra de él.



Por lo pronto, este miércoles fue citada en Bogotá una rueda de prensa ofrecida por el propio Nairo Quintana donde al parecer confirmaría su decisión de retirarse del ciclismo.