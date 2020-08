¡Se destapó! Estos son los favoritos de Nairo Quintana para ganar el Tour de Francia

Francisco Henao

Nairo Quintana se declaró listo para afrontar el Tour de Francia que inicia el sábado en Niza, una vez más con el optimismo de pelear por el triunfo final que le ha sido esquivo.



El ciclista colombiano, ahora en el Arkea Samsic de Francia, señaló que después de la larga para por el coronavirus, ha ido encontrando su nivel.



"Me estoy adaptando luego del parón que hubo, luego del accidente en Boyacá. Las competencias que hice las sentí bien, estoy en buena condición. El equipo está bien, elegimos los mejores para que llegáramos al Tour con tranquilidad", dijo Nairo este miércoles en conferencia de prensa.



Sobre los favoritos para ganar la carrera, el ciclista boyacense no dudó en mencionar primero a su compatriota Egan Bernal, quien es el actual campeón.



"Egan sigue siendo el favorito, tiene un equipo fuerte. Luego hay un abanico de corredores con posibilidades, sobre todo los del Jumbo con Dumoulin y Roglic, será una escuadra importante. Después estaremos con Mikel Landa, Miguel Ángel López entre los candidatos también ara dar la pelea".



El ciclista colombiano señaló que se encuentra bien en lo físico. "Comenzamos con el nuevo equipo y hemos venido trabajando bien. Las piernas están bien y esperemos que no tengamos complicaciones en la carrera y que contemos con suerte para evitar los problemas que se puedan presentar".



Sobre el equipo, Nairo fue claro: "Tenemos buenos corredores. Warguil pasa por un buen momento e irá con nosotros en la montaña. Wínner Anacona va mejorando y se pondrá mejor de lo que hemos visto. No somos el equipo más fuerte y debemos estar todo el tiempo pescando y forzando más de lo normal. Entre Ineos y el Jumbo Visma tienen gran responsabilidad de llevar la carrera y nosotros estaremos disfrutando y aprovechándonos de ese trabajo".



Por último Nairo señaló que "Son varias las etapas clave que hemos visto. Es un Tour atípico, diferente a los otros. Hay que ser inteligente y ver el momento en que podamos estar de la mejor manera. Habrá guerra entre el Ineos y el Jumbo e iremos con cabeza fría para disfrutar de lo que pueda pasar".